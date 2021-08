Kibice Interu z jasnym przekazem do Romelu Lukaku. "Przegięliście pałę"

Romelu Lukaku po dwóch latach opuszcza Inter Mediolan. Napastnik reprezentacji Belgii przenosi się do Chelsea za 115 milionów euro i podpisze ze starym-nowym pracodawcą pięcioletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 12 milionów euro za sezon. Wiele wskazuje na to, że mistrz Włoch zastąpi swoją największą gwiazdę Edinem Dzeko oraz jednym z dwójki Duvan Zapata - Joaquin Correa.

Kibice Interu Mediolan z jasnym przekazem do Romelu Lukaku. "Ty też zakochałeś się w pieniądzach"

Romelu Lukaku przeszedł już obligatoryjne testy medyczne i wyleciał do Londynu, aby oficjalnie podpisać kontrakt z Chelsea. Odejście Belga spowodowało negatywną reakcję ze strony kibiców Interu Mediolan. Grupa fanów z Curva Nord opublikowała oświadczenie, w którym postanowiła wypowiedzieć się na temat tej decyzji Lukaku. "Praca jest w toku. Jedyna świętość w futbolu to relacje między koszulką a kibicami. Zawodnicy, firmy i trenerzy to tylko narzędzia, które nic nie znaczą. Oni odchodzą, my zostajemy. Fani Interu muszą się obudzić" - rozpoczęli.

"Romelu, oczekiwaliśmy od Ciebie innego zachowania, bardziej przejrzystego i uczciwego. My chroniliśmy Cię i przyjęliśmy Cię jak syna, a Ty pokazałeś, że jesteś taki jak wszyscy inni i zakochałeś się w pieniądzach. Życzymy wszystkiego najlepszego, ale chciwość nie zawsze popłaca. Jesteśmy zjednoczeni w tym samym kierunku, aby przesłanie było jasne również dla tych, którzy zostali. Przegięliście pałę. Inter przed wszystkimi i wszystkim" - dodają kibice.

Romelu Lukaku udzielił wywiadu belgijskiej telewizji VTM w czerwcu, w którym zapewnił, że nie zmieni klubu po zakończeniu Euro 2020. Ostatecznie Inter Mediolan był zmuszony sprzedać napastnika, aby zachować ciągłość finansową. Wcześniej mistrza Włoch opuścił Achraf Hakimi, który dołączył do Paris Saint-Germain za 68 milionów euro.