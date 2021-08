Mourinho nie wytrzymał i wyleciał na trybuny. Przedziwny mecz Romy

Wysoko, bo aż 2:5 przegrali piłkarze AS Romy w starciu z Realem Betis. Niecodzienną statystyką są trzy czerwone kartki, które pokazał arbiter. Pierwszy z boiska wyrzucony został Pellegrini, który obejrzał drugi żółty kartonik, a kilkadziesiąt sekund później Jose Mourinho. Pomocnik i trener AS Romy zareagowali nerwowo na bramkę Alexa Moreno. Ich zdaniem obrońca strzelił gola ręką, a sędzia nie dopatrzył się przewinienia.

To był trzeci gol Realu Betis w tym spotkaniu. Dokładnie w 58. minucie piłka niefortunnie odbiła się od poprzeczki i wpadła wprost pod nogi Moreno. Obrońca jadnak się przewrócił, upadł na piłkę i dość niespodziewanie skierował ją do bramki. Całą sytuację i pozostałe trafienia możecie zobaczyć na wideo poniżej (gol Moreno - 2:30).

Jose Mourinho wyrzucony z boiska. To nie koniec czerwonych kartek w sparingu AS Romy

Po sytuacji z 59. minuty AS RomaPublikujReal Betis wykorzystał osłabienie. Szczególnie że włoski zespół kończył spotkanie bez trzech piłkarzy. W 65. minucie drugą żółtą kartkę arbiter pokazał Gianluce Manciniemu. Wcześniej pomocnik zobaczył żółtą kartkę po bramce Moreno. W 78. minucie natomiast z boiska wyrzucony został Rick Karsdorp. Ostatnie dwie bramki Hiszpanie zdobyli w 80. i 83. minucie.

To był ostatni mecz towarzyski AS Romy przed startem Serie A. Kolejny sezon rozpocznie się za dwa tygodnie, a włoski zespół rozpocznie go od starcia z Fiorentiną. Jose Mourinho poprowadził Romę w ośmiu sparingach. Bilans drużyny Portugalczyka to pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka.