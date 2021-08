Christian Eriksen zdradził, kiedy wróci do gry! Niespodzianka

A już na pewno powinien pojawić się w rundzie wiosennej Serie A. - Wszystko poszło pomyślnie. To dla mnie dobra informacja. Za cztery do pięciu miesięcy wrócę do gry - cytuje wypowiedź Chrisitana Eriksena dziennik "Corierre dello Sport". Choć gazeta podkreśla, że nie wiadomo, czy zobaczymy piłkarza na boisku w barwach Interu Mediolan czy innego klubu.

Christian Eriksen odpoczywa przed powrotem? Nie ma oficjalnej daty, ale są nadzieje

Przypomnijmy: W pierwszej połowie meczu Dania - Finlandia (0:1) na Euro 2020 Christian Eriksen upadł na murawę. U zawodnika doszło do zatrzymania akcji serca, przez co musiał być reanimowany przez kilka minut. "Po tym, jak Christian przeszedł różne badania serca, zdecydowano, że powinien mieć ICD (kardiowerter-defibrylator). To urządzenie jest niezbędne po zawale serca, mogą bowiem wystąpić zaburzenia rytmu" - napisała duńska federacja.

Tak też było. Eriksen przez kilka tygodni poruszał się z podłączonym defibrylatorem. Z tego powodu włoskie władze Serie A podważały możliwość gry od początku sezonu 2021/22 przez duńskiego piłkarza. - Christian Eriksen nie może dostać zielonego światła na grę we Włoszech. Jeśli gracz może usunąć defibrylator i w ten sposób potwierdzić, że patologia serca może zostać rozwiązana, może wrócić i grać dla Interu Mediolan - powiedział Francesco Braconaro, który jest członkiem technicznego komitetu naukowego w Serie A na antenie "Radio Kiss Kiss".

Obecnie włoskie media informują, że Christian Eriksen nie przeprowadzał nowych badań, ani nie spotykał się z żadnym specjalistami. Zawodnik zostanie im poddany za kilka miesięcy, a o jego sytuacji na bieżąco ma być informowany Inter Mediolan. Do tego czasu 29-latek chce przebywać na urlopie i regenerować się przed powrotem do piłki.