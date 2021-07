Giganci chcieli sprowadzić Polaka. Najbardziej naciskał Klopp. Zaskakujące doniesienia

Sebastian Walukiewicz, urodzony w 2000 roku stoper, trafił do Cagliari przed sezonem 2019/2020. Na debiut w Serie A czekał pięć miesięcy. Z Polaków tylko Piotr Zieliński rozpoczynał mecz Serie A będąc młodszym. Walukiewicz miał dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 1 dzień, gdy dostał szansę od trenera Rolando Marana. W debiutanckim sezonie rozegrał 14 meczów. Rozgrywki 2020/21 zaczął jako podstawowy stoper zespołu z Sardynii. No i media zaczęły się nim zachwycać. Został wybrany do najlepszej drużyny Serie A złożonej z zawodników do lat 21 (według whoscored.com), pojawiły się też plotki o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan. Niestety Cagliari zaczęło grać bardzo źle (znalazło się w strefie spadkowej) i Polak w lutym stracił miejsce w składzie. Plotki o transferze do Interu ucichły, a Walukiewicz stracił też miejsce w kadrze Polski, choć wydawało się, że będzie przydatny dla zespołu, który gra trójką stoperów w obronie. Okazuje się, że kilka miesięcy temu zawodnikiem interesowały się też kluby z Premier League. I to wielkie kluby.

Serwis "Calciomercato" twierdzi, że Polakiem interesował się Liverpool, Manchester United oraz Chelsea. Najpoważniejsza wydawała się oferta drużyny Juergena Kloppa, ale działacze The Reds nie dogadali się z Cagliari co do ceny. Do transferu miało dojść zimą 2021 roku. Włoscy dziennikarze twierdzą, że jeśli Walukiewicz wróci do regularnej gry, to angielscy giganci znowu mogą postarać się go ściągnąć.

A może Torino?

"Włoskie media już o tym spekulowały, ale z tego co słyszę to niemal pewne. Sebastian Walukiewicz trafi z Cagliari do Torino. Zainteresowane były także Sevilla i Wolfsburg, ale Seba zostanie we Włoszech i ma dołączyć do ekipy Byków" - napisał kilka tygodni temu na Twitterze Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports. W poprzednim sezonie Torino uniknęło spadku, ale zajęło dopiero 17. miejsce w tabeli.

Wychowanek akademii Legii i były piłkarz Pogoni Szczecin o miejsce w składzie - gdyby trafił do Torino - powalczyłby z Armando Izzo, Bremerem, Lyanco i Alessandro Buongiorno.