Poważna kontuzja i długa przerwa pomocnika Napoli. Potężny ból głowy Spallettiego

Drużyna Napoli rozegrała w sobotę drugi sparing w ramach okresu przygotowawczego do nowego sezonu. Pomimo zwycięstwa nie będzie mogła jednak zaliczyć go do udanych. Poważnej kontuzji doznał bowiem Diego Demme, która najpewniej wykluczy go z gry na około sześć miesięcy.

Fot. Twitter