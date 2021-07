Wielkie słowa Buffona o Szczęsnym. "Jeden z trzech najlepszych"

Wojciech Szczęsny zdecydowanie nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Najpierw jego Juventus skompromitował się w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto, a później ostatecznie po dziewięciu latach stracił na rzecz Interu mistrzostwo Włoch. Jakby tego było mało, po zakończeniu sezonu w klubie bramkarz wziął udział z reprezentacją Polski w Euro 2020. Nasza kadra pożegnała się z turniejem już w fazie grupowej, zdobywając zaledwie jeden punkt. Szczęsny nie pomógł drużynie w żadnym ze spotkań, a w dodatku w meczu ze Słowacją strzelił bramkę samobójczą.

Buffon nie szczędzi pochwał Szczęsnemu. "Odbije się"

W związku ze słabą postawą Wojciecha Szczęsnego w poprzednim sezonie pojawiły się liczne głosy na temat zmiany w bramce Juventusu. Wielu skłaniało się ku pomysłowi, aby zastąpić Polaka Gianluigim Donnarummą. Ostatecznie jednak do takiego transferu nie doszło, a włoski bramkarz zamiast do Turynu przeniósł się do PSG. Nowy trener Juventusu Massimiliano Allegri liczy na Szczęsnego i zamierza na niego postawić w przyszłym sezonie.

W obronę Wojciecha Szczęsnego wziął ostatnio jego były klubowy kolega Gianluigi Buffon. Legendarny włoski bramkarz został zastąpiony swego czasu w bramce Juventusu właśnie Polakiem. - Juventus ma jednego z trzech najlepszych bramkarzy w Europie, to Wojciech Szczęsny. W ostatnim roku nie był w najwyższej formie, ale odbije się - powiedział 43-latek w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku z Arsenalu. Początkowo pełnił rolę rezerwowego jako zastępca właśnie Buffona. Z czasem przejął rolę bramkarza numer jeden, którą pełni do dzisiaj. W sumie w ciągu czterech lat Polak rozegrał dla klubu z Turynu 137 spotkań.