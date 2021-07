Serie A podjęło decyzję ws. gry Christiana Eriksena

29-letni piłkarz w 43. minucie meczu z Finlandią na Euro 2020 upadł bezwładnie na murawę. Natychmiast udzielono mu pomocy. Najpierw zrobił to kapitan Danii Simon Kjaer, który ułożył kolegę w bezpiecznej pozycji bocznej, a potem medycy przez kilkanaście minut reanimowali Christiana Eriksena, który jeszcze na murawie odzyskał przytomność. Później przez kilka dni przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł operację wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sytuacji z Eriksenem można było uniknąć? Kardiolog bez wahania: Nie

Christian Eriksen odmówił UEFA. "La Gazzetta dello Sport" informuje

Eriksen może nie wrócić do Serie A

Sporo wskazuje na to, że przygoda duńskiego pomocnika z Serie A może dobiec końca. Po zasłabnięciu w meczu z Finlandią i wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora serca, który może zapobiec ewentualnym podobnym sytuacjom w przyszłości, może to położyć kres na jego dalszym pobycie we Włoszech.

Francesco Braconaro, który jest członkiem technicznego komitetu naukowego w Serie A ogłosił w czwartek, że kontynuowanie kariery przez Eriksena w Interze może być bardzo trudne.

- Christian Eriksen nie może dostać zielonego światła na grę we Włoszech. Jeśli gracz może usunąć defibrylator i w ten sposób potwierdzić, że patologia serca może zostać rozwiązana, może wrócić i grać dla Interu Mediolan - powiedział Braconaro na antenie "Radio Kiss Kiss".

Kasper Schmeichel wściekły po doniesieniach Anglików. "To bzdura!"

Eriksen ma jeszcze trzy lata kontraktu

29-latek trafił do Mediolanu w styczniu 2020 roku z Tottenhamu za kwotę 27 milionów euro. W tym czasie rozegrał dla Interu 60 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z mistrzem Włoch jest ważny do końca czerwca 2024 roku.