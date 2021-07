Kamil Glik zmienia klub! Oficjalne potwierdzenie nadchodzi

Według informacji "Przeglądu", Glik przebywa już w Udine i jeszcze w środę ma zostać zawodnikiem tamtejszego Udinese Calcio. Jako pierwszy na ten temat informował w przed kilkoma dniami Gianluca Di Marzio, a zdaniem telewizji Sky lider obrony reprezentacji Polski ma zostać do Udinese wypożyczony na najbliższy sezon.

Kamil Glik w kolejnym włoskim klubie

Dla Kamila Glika Udinese będzie już piątym włoskim klubem. Wcześniej reprezentował on barwy także Palermo, Bari i Benevento, ale zdecydowanie najdłużej grał w Torino. Przez pięć lat w Turynie wyrobił sobie tak dużą renomę, że został kapitanem zespołu, a po udanym Euro 2016 przeniósł się za 11 milionów euro do AS Monaco, z którym w 2017 roku zdobył mistrzostwo Francji. 33-letni Glik ma w swoim dorobku 128 meczów we francuskiej Ligue 1, 183 występy we włoskiej Serie A, a także 21 spotkań w Lidze Mistrzów.

Udinese Calcio jest znane z zatrudniania polskich piłkarzy jeszcze w latach 90. Wtedy to zawodnikami klubu ze Stadio Friuli byli Piotr Czachowski, Dariusz Adamczuk czy obecny wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. W ostatnich latach z kolei w barwach Udinese występowali Piotr Zieliński czy Łukasz Teodorczyk. Teodorczyk wciąż pozostaje zawodnikiem Udine, ale według medialnych doniesień jeszcze latem ma opuścić klub.

Udinese w zeszłym sezonie zajęło 14. miejsce we włoskiej Serie A. Szkoleniowcem tej drużyny jest Luca Gotti. W letnim oknie transferowym klub stracił już dwóch najbardziej wartościowych zawodników. Bramkarz Juan Musso za 20 milionów euro przeniósł się do Atalanty Bergamo, a pomocnik Rodrigo de Paul za 35 milionów wzmocnił Atletico Madryt.