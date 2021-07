Wojciech Szczęsny musi mieć się na baczności. Juventus szuka nowego bramkarza

Kilka miesięcy temu włoskie media rozpisywały się o przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Polak, tak samo jak cały zespół, miał za sobą niezbyt udany sezon. Zdaniem włoskich dziennikarzy Juventus intensywnie rozglądał się za nowym bramkarzem. Media spekulowały, że nowym golkiperem Juventusu może zostać Gianluigi Donnarumma, który odchodził z Milanu. Z kolei Szczęsny miał odejść z klubu, a jego usługami zainteresowana miała być rzekomo Borussia Dortmund.

Wszystko zmieniło się po przyjściu do klubu nowego trenera, Massimiliano Allegriego. Dziennikarze wówczas informowali, że trener ma bardzo dobre relacje ze Szczęsnym i Polak może liczyć na pozostanie numerem jeden w bramce Juventusu. Poza tym Juventus nie czynił wielkich starań o pozyskanie Donnarummy, który ostatecznie wylądował w PSG.

W końcu do spekulacji odniósł się sam Szczęsny na łamach portalu meczyki.pl. - Do tej pory była cisza, ale miałem już kontakt z klubem i przekazano mi, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej pozycji numer jeden. Nic się w tym temacie nie zmienia. Klub na mnie liczy i nie zamierza mnie sprzedawać na sto procent. Ja też chcę zostać. Idealny układ - zdradził bramkarz Juventusu i reprezentacji Polski.

Szczęsny będzie miał nowego rywala w walce o skład

To jednak nie oznacza, że Szczęsny może czuć się pewnie. Juventus bowiem nadal szuka golkipera po tym, jak z klubu odszedł Gianluigi Buffon. "Corriere dello Sport" informuje, że w przyszłym sezonie na Szczęsnego może naciskać Mattia Perin. Włoch cały zeszły sezon spędził na wypożyczeniu z Juventusu do Genoi. Teraz wraca do Juventusu, bo Genoa pozyskała Salvadore Sirigu i nie potrzebuje już Perina. Sam bramkarz natomiast nie ma ofert z klubów, które byłyby skłonne za niego zapłacić i jednocześnie pozwolić mu regularnie grać. Prawdopodobny jest więc scenariusz, że Perrin i Szczęsny będą rywalizować o miejsce w bramce Juventusu.

Wojciech Szczęsny w zeszłym sezonie rozegrał 30 meczów. Zaliczył pięć meczów z czystym kontem. W ciągu całego sezonu Serie A obronił 67 z 95 strzałów, co daje 70,5% skutecznych interwencji. Bardziej zapracowany był Perin – on w 32 spotkaniach obronił 113 ze 151 strzałów, co daje mu skuteczność interwencji na poziomie 75,5%. Osiem razy zachował czyste konto.

