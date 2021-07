Cristiano Ronaldo zdecydował o przyszłości. Mało tego, agent chce więcej

Na początku lipca włoskie media pisały, że zostanie Cristiano Ronaldo w Juventusie jest niemal pewne. Kilka dni temu "Corrierre dello Sport" poinformowało jednak, że zostanie Portugalczyka w Turynie wcale nie jest przesądzone i zawodnik może trafić do budującego znakomity zespół - PSG. - "Nadchodzi moment prawdy" - pisał włoski dziennik.

Ronaldo zostanie i podpisze nową umowę?

Wydaje się jednak już niemal pewne, że 36-letni napastnik zostanie w Turynie. Według piątkowych informacji "La Gazzetta dello Sport" Cristiano Ronaldo wciąż będzie zawodnikiem Juventusu. Mało tego, Jorge Mendes, agent Portugalczyka, chciałby przedłużyć umowę do czerwca 2023 roku. Obecny kontrakt wygasa po zakończeniu sezonu 2021/2022.

Informacje te potwierdza "Marca". Według hiszpańskich dziennikarzy Pavel Nedved, wiceprezes Juventusu powiedział w rozmowie z telewizją internetową "DAZN", że Ronaldo nie wyraził zamiaru opuszczenia klubu i zawodnik ma wrócić do Turynu 25 lipca. - Nie było żadnych znaków od Ronaldo o odejściu - dodał Federico Cherubini, dyrektor sportowy Juventusu.

Obecnie Portugalczyk rocznie zarabia 31 mln euro netto. W minionym sezonie zagrał łącznie w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dla Juventusu. Zdobył 36 bramek i zanotował cztery asysty. W Serie A Ronaldo strzelił 29 goli i został królem strzelców.

Ronaldo królem Euro

Cristiano Ronaldo został też najskuteczniejszym zawodnikiem zakończonego w ostatnią niedzielę Euro 2020. Portugalczyk strzelił tyle samo bramek co Patrik Schick, jednak zanotował jedną asystę, co było decydującym czynnikiem. Cristiano Ronaldo wszystkie pięć bramek na Euro 2020 strzelił w fazie grupowej. Gwiazdor Juventusu dwukrotnie trafiał do siatki w starciach z Węgrami (3:0) i Francją (2:2), a piąte trafienie dołożył w meczu z Niemcami (2:4).