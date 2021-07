Gwiazda Euro 2020 wciąż pozostaje bez klubu. "Nikt nie dzwonił"

- Do podpisania kontraktu potrzeba obu stron. Giorgio pojechał na Euro 2020 i skupił się wyłącznie na tym. Nie ma problemu z Juventusem. Powiedzieliśmy, że spotkamy się latem, w późniejszym terminie. Jeszcze nie usiedliśmy do rozmów, aby ustalić nowe warunki umowy - powiedział w "Radio Radio" agent włoskiego piłkarza, Davide Lippi.

REKLAMA

Zobacz wideo Finał wstydu na Wembley! Dantejskie sceny, obraz nędzy i rozpaczy [EUROSEKCJA LIVE]

Juventus wciąż nie skontaktował się z Giorgio Chiellinim. "Nie ma nikogo. Czekamy na Juventus"

Reprezentacja Włoch wygrała wszystkie mecze na Euro 2020. W wielkim finale piłkarze Roberto Manciniego pokonali Anglików po rzutach karnych 3:2. Regulaminowy czas gry, razem z dogrywką, zakończył się remisem 1:1 po bramkach Luke'a Shawa oraz Federico Chiesy. Sukces na arenie międzynarodowej nie zwiększył jednak zainteresowania 38-letnim obrońcą.

- Inne kluby? Musiałyby najpierw złożyć ofertę. Na dzień dzisiejszy nie ma nikogo. Czekamy, aż Juventus skontaktuje się z nami, żebyśmy mogli usiąść i porozmawiać - przyznał Davide Lippi, który nie wyobraża sobie, aby to był koniec piłki dla Giorgio Chielliniego.

Chiellini wykrzyczał jedno słowo przed decydującym karnym w finale Euro. Podziałało

- Myślenie o nim z dala od boiska jest w tym momencie szaleństwem. To, co zrobił po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego jest niesamowite. To, co go napędza to pasja i widzieliśmy na Euro, że ta pasja jest wciąż silna. Przez wiele lat był symbolem Juventusu, a my czekamy na klub. Nikt nie dzwonił, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to zrobili, ponieważ jest on obecnie jedynym wolnym piłkarzem w składzie Włoch - skwitował.

Giorgio Chiellini na tegorocznych mistrzostwach Europy zagrał w pięciu z siedmiu spotkań reprezentacji Włoch. W Juventusie natomiast występuje od 2004 roku. Na swoim koncie ma 535 występów, w których strzelił 36 goli oraz zanotował 24 asysty. Środkowy obrońca otrzymał również nagrodę najlepszego obrońcy Euro 2020.