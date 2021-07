Di Marzio: Kamil Glik zmienia klub! Transfer Polaka na ostatniej prostej

Kamil Glik w ubiegłym sezonie spadł z Benevento z Serie A, ale na rynku włoskim wciąż jest cenionym obrońcą, ze względu na doskonałe występy w przeszłości, zwłaszcza w barwach Torino. Latem 2013 roku został najmłodszym kapitanem w całej Serie A. I jedynym wówczas zagranicznym kapitanem obok Argentyńczyka Javiera Zanettiego z Interu Mediolan i Marka Hamsika, słowackiego lidera Napoli.

Kamil Glik przejdzie do Udinese

Jak informuje Gianluca Di Marzio, Udinese monitoruje sytuację Kamila Glika, który miałby wzmocnić defensywę. Według doniesień włoskiego dziennikarza, polski obrońca jeszcze w czwartek miałby zakończyć negocjacje z nowym klubem. Tym samym potwierdziłyby się doniesienia włoskich mediów, które informowały, że Glik mógłby trafić właśnie do Udinese.

Arkadiusz Reca może zmienić klub. Nie ma miejsca w Atalancie

Dla Kamila Glika to byłby już piąty klub we Włoszech, w którym by występował. Oprócz Torino, dla którego rozegrał łącznie 171 meczów, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 6 asyst, Polak występował także w Palermo, Bari oraz Benevento.

Obecny kontrakt Glika z Benevento obowiązuje jeszcze przez dwa lata. W poprzednim sezonie obrońca wystąpił w 37 spotkaniach w Serie A, w których dwa razy trafił do siatki i zapisał na swoim koncie jedną asystę.