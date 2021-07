Olivier Giroud ma nowy klub! Potwierdzone. Odchodzi z Chelsea

O transferze Oliviera Girouda mówiło się już od dawna, ale teraz wszystko wskazuje, że przenosiny z Chelsea do Milanu staną się faktem. Jak twierdzi Gianluca Di Marzio, włoski dziennikarz, londyńczycy otrzymają za napastnika dwa miliony euro (milion podstawy plus milion bonusów), natomiast Giroud podpisze dwuletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 3,5 mln euro za sezon. Mistrz świata z 2018 roku w piątek przejdzie testy medyczne.

W minionym sezonie 34-latek, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił w 31 meczach i zdobył 11 bramek, z czego aż sześć w Lidze Mistrzów. Jego doświadczenie ma się przydać Milanowi właśnie w LM, bo większość zawodników Rossonerich nigdy nie grała w tych rozgrywkach. Giroud trafił do Chelsea w styczniu 2018 roku, gdy Arsenal sprzedał go za 17 milionów euro. To już czwarty letni transfer Milanu. Wcześniej klub wykupił Fikayo Tomoriego z Chelsea oraz Sandro Tonaliego z Brescii, którzy w minionym sezonie byli wypożyczeni, oraz sprowadził Mike’a Maignana z Lille za 13 milionów euro.

Maignan zastąpi między słupkami Gianluigeigo Donnarummę. Najlepszy piłkarz Euro 2020 przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Paris Saint Germain, z którym podpisał umowę do czerwca 2026 roku.

Kessie zostaje w Milanie

Już za rok wygasa kontrakt Francka Kessiego, ale Paolo Maldini, legenda Milanu i dyrektor sportowy, uspokaja. Iworyjczyk ma przedłużyć umowę. To świetna wiadomość dla Stefano Pioliego, trenera Milanu, bo w minionym sezonie Kessie był liderem drugiej linii. Ciężko harował w obronie, ale i przydawał się pod bramką rywali. Sezon 20/21 zakończył z 13 golami i 6 asystami!