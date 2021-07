Arkadiusz Reca może zmienić klub. Nie ma miejsca w Atalancie

Arkadiusz Reca był jednym z najjaśniejszych postaci Crotone w minionym sezonie. Klub spadł jednak z hukiem z Serie A, zdobywając zaledwie 23 punkty, a kariera Polaka w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech stanęła pod znakiem zapytania. Dla Recy był to drugi spadek w ciągu dwóch lat (w sezonie 2019/2020 występował w 20. w tabeli SPAL). Wszystko wskazuje jednak na to, że zawodnik otrzyma kolejną szansę na poziomie Serie A.

Arkadiusz Reca pozostanie w Serie A? Jest zainteresowanie

Aktualnie lewy obrońca jest w Atalancie Bergamo, z której był w ostatnich latach wypożyczany do słabszych klubów. Nic nie wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie Polak otrzyma szansę na występy w trzecim zespole Serie A. Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że 26-latek może trafić do Spezii. Ubiegłoroczny beniaminek dość spokojnie utrzymał się w Serie A po zajęciu 15. miejsca w tabeli. Do klubu miał rzekomo trafić także Karol Linetty, ale temat jego przejścia ucichł.

Spezia grała w ubiegłym sezonie w ustawieniu 1-4-3-3. Na pozycji lewego obrońcy Reca będzie musiał konkurować z 24-letnim Simone Bastonim, który w minionym sezonie rozegrał 22 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i ośmiokrotnie asystował. Dla porównania Reca w barwach Crotone rozegrał 30 meczów w Serie A z dorobkiem dwóch goli i siedmiu asyst.

Reca został kupiony przez Atalantę za 3,7 miliona euro latem 2018 roku, skąd był wypożyczony do SPAL i Crotone. Jego kontrakt z Atalantą obowiązuje do czerwca 2022 roku.