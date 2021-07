Bohater Euro 2020 rozchwytywany! Nawet 100 milionów euro

Federico Chiesa był jedną z największych gwiazd Euro 2020. Zawodnik Juventusu napędzał akcje Włochów i strzelał ważne bramki, jak choćby w meczu 1/8 finału z Austrią i w półfinale z Hiszpanią. W finale również grał nieźle, ale musiał zejść z powodu kontuzji. Włosi poradzili sobie jednak bez niego i zostali mistrzami Europy po zwycięstwie nad Anglią po rzutach karnych.

Juventus odrzuca kolejne oferty za Chiesę

Dzięki znakomitej formie na Euro Federico Chiesa znalazł się na celowniku największych klubów w Europie. "Corriere dello Sport" poinformowała, że po Chiesę zgłosił się Bayern Monachium i zaoferował 80 milionów euro za piłkarza. Jak się okazało, było to za mało, choć ciężko powiedzieć, czy jakakolwiek oferta będzie w stanie skłonić Juventus do sprzedania Chiesy. Według informacji Fabrizio Romano Juventus ani myśli pozbywać się reprezentanta Włoch. Ma on być kluczowym elementem układanki nowego trenera Juventusu, Massimiliano Allegriego.

Mimo tego inne kluby nadal próbują. Jeszcze wyższą ofertę od Bayernu złożyła Chelsea. Jak poinformował niemiecki dziennikarz Christian Falk, Anglicy zaproponowali Juventusowi 100 milionów euro. Jednak według informacji dziennikarza ta oferta również została odrzucona przez Juventus.

Federico Chiesa poza udanym Euro 2020 ma za sobą również dobry sezon w Serie A. W zeszłym sezonie Chiesa rozegrał dla Juventusu 43 mecze, w których zdobył 14 goli i zanotował 10 asyst. Do Juventusu trafił w zeszłym roku na zasadzie dwuletniego wypożyczenia z Fiorentiny, za które Juventus musi zapłacić 10 milionów euro. Ponadto klub zobowiązał się do wykupienia piłkarza za kolejne 40 milionów.

