Josip Juranović z Legii może kontynuować karierę w Serie A. Zagrałby z dwoma Polakami

Josip Juranović tuż po odpadnięciu Chorwacji z Euro 2020 miał dołączyć do pierwszego zespołu Legii Warszawa przed meczem z FK Bodo/Glimt, ale dostał urlop do 11 lipca. Defensor będzie do dyspozycji Czesława Michniewicza na spotkanie rewanżowe z mistrzami Norwegii w Warszawie. Nie należy jednak wykluczać, że po tym dwumeczu Juranović zmieni pracodawcę.

Media: Fiorentina zainteresowana Josipem Juranoviciem. Chorwat może zagrać z dwoma Polakami

Jak poinformował portal Tuttomercatoweb.com, Fiorentina jest zainteresowana sprowadzeniem Josipa Juranovicia z Legii Warszawa. Z klubu odejść ma Pol Lirola, który za 12 milionów euro plus bonusy przeniesie się do Olympique Marsylii. Reprezentant Chorwacji ma być jego następcą w drużynie, którą od nowego sezonu poprowadzi Vincenzo Italiano.

Na ten moment nie wiadomo, za jaką kwotę Juranović mógłby zamienić Legię Warszawa na Fiorentinę. Defensor dołączył do drużyny mistrza Polski w lipcu zeszłego roku za 400 tys. euro z Hajduka Split. Teraz można twierdzić, że klub chciałby uzyskać kwotę co najmniej 10 razy wyższą. Wychowanek NK Dubrava w nowym klubie spotkałby się z dwoma Polakami – Bartłomiejem Drągowskim (ex Jagiellonia Białystok) oraz Szymonem Żurkowskim (ex Górnik Zabrze).

Josip Juranović zagrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie w barwach Legii Warszawa. Chorwat zdobył w nich jedną bramkę oraz zanotował osiem asyst. Kontrakt Juranovicia z Wojskowymi jest ważny do końca czerwca 2023 roku.