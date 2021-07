Angielski potentat chce Piotra Zielińskiego. "Najbardziej atrakcyjny piłkarz"

W Liverpoolu to Juergenowi Kloppowi ma zależeć na tym, aby Piotr Zieliński dołączył do składu. Portal Calciomercato.it informuje, że do SSC Napoli wysłano zapytanie o cenę transferu Polaka. Natomiast źródła bliskie włoskiemu dziennikowi mówią, "że możliwość gry w Premier League jest bardzo konkretna". Napoli nie rozważało jednak "progów sprzedaży polskiego pomocnika".

Drugim zainteresowanym klubem z Anglii ma być Manchester City, o czym przekonuje "Tuttosport". Według dziennika Piotr Zieliński jest rozważany jako wyjście awaryjne, gdyby mistrzowi Anglii nie udało się sprowadzić Jacka Grealisha z Aston Villi. Władze klubu miały już się skontaktować z agentem Zielińskiego. Polak jest zdaniem włoskiego dziennika "najbardziej atrakcyjnym do sprowadzenia zawodnikiem" SSC Napoli.

Piotr Zieliński w kręgu zainteresowań klubów z Premier League. Polak najlepszym kandydatem z Napoli

Wcześniej włoskie media informowały także o zainteresowaniu ze strony Arsenalu. I trop londyński wydaje się możliwy, bo skończyły się wypożyczenia Martina Odegaarda i Dani Ceballosa (obaj wrócili do Realu). - To piłkarz z innej kategorii. Jest na poziomie Manchesteru City albo Realu Madryt - powiedział natomiast były piłkarz Napoli, Benito Carbone.

Portal "Transfermarkt" wycenia 27-letniego Polaka na 50 milionów euro. Napoli kupiło Piotra Zielińskiego w 2016 roku za 16 milionów euro z Udinese. Z roku na rok pozycja Zielińskiego rosła, a miniony sezon był jego najlepszym w karierze. Przynajmniej, jeśli chodzi o liczby. Licząc wszystkie rozgrywki, zagrał w 47 meczach, strzelił 10 goli i zaliczył aż 13 asyst.