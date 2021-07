Wielki nieobecny Euro 2020 zmienia klub! Chce wrócić do reprezentacji Polski

Sebastian Walukiewicz, urodzony w 2000 roku stoper, trafił do Cagliari przed sezonem 2019/2020. Na debiut w Serie A czekał pięć miesięcy. Z Polaków jedynie Piotr Zieliński rozpoczynał mecz Serie A będąc młodszym. Walukiewicz miał dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 1 dzień, gdy dostał szasnę od trenera Rolando Marana. Debiutancki sezon zakończył z 14 występami. Rozgrywki 2020/21 zaczął jako podstawowy stoper drużyny z Sardynii. Media zaczęły się nim zachwycać. Został wybrany do najlepszej drużyny Serie A złożonej z zawodników do lat 21 (według whoscored.com), no i pojawiły się plotki o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan. Niestety Cagliari zaczęło grać bardzo źle (znalazło się w strefie spadkowej) i Polak w lutym stracił miejsce w składzie. Plotki o transferze do Interu ucichły, a Walukiewicz stracił też miejsce w kadrze Polski, choć wydawało się, że będzie przydatny dla zespołu, który gra trójką stoperów w obronie.

Walukiewicz trafi do Torino

"Włoskie media już o tym spekulowały, ale z tego co słyszę to niemal pewne. Sebastian Walukiewicz trafi z Cagliari do Torino. Zainteresowane były także Sevilla i Wolfsburg, ale Seba zostanie we Włoszech i ma dołączyć do ekipy Byków" - napisał na Twitterze Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports.

Nie wiadomo, jak będzie kwota transferu, ale Polak wyceniany jest na około siedem milionów euro. W poprzednim sezonie Torino uniknęło spadku, ale zajęło dopiero 17. miejsce w tabeli.

Wychowanek akademii Legii i były piłkarz Pogoni Szczecin o miejsce w składzie powalczy z Armando Izzo, Bremerem, Lyanco i Alessandro Buongiorno.