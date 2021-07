Piotr Zieliński ma zostać poświęcony. Zwrot akcji w sytuacji Polaka. Wielki transfer

Pandemia w dużym stopniu odbiła się na budżetach niemal wszystkich klubów świata. Świetnie to widać we Włoszech. Inter Mediolan zdobył mistrzostwo kraju, ale pomimo sukcesu nie planuje latem dużych wzmocnień, więc Antonio Conte zrezygnował z posady trenera (zastąpił go Simone Inzaghi). Nie dość, że Inter nie będzie szastał pieniędzmi, to jeszcze szuka oszczędności, dlatego do Paris Saint Germain sprzeda Achrafa Hakimiego, choć Marokańczyk w Mediolanie spędził tylko rok. Sytuacja finansowa Napoli również nie jest zbyt dobra. Tym bardziej, że klub Aurelio De Laurentiisa nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. "La Repubblica" donosi, że sprzedany może zostać Piotr Zieliński.

Portal "Transfermarkt" wycenia 27-letniego Polaka na 50 milionów euro. I ta suma jest jak najbardziej realna, bo włoscy dziennikarze twierdzą, że Zielińskiego chcą kupić kluby angielskie. "La Repubblica" nie pisze o jakich drużynach mowa, ale czytamy, że "Polak może zostać poświęcony". Kilka dni wcześniej neapolitański dziennik "Il Mattino" informował, że Zielińskim interesuje się Arsenal. I trop londyński wydaje się możliwy, bo skończyły się wypożyczenia Martina Odegaarda i Dani Ceballosa (obaj wrócili do Realu).

To był sezon Zielińskiego

Napoli kupiło Polaka w 2016 roku za 16 milionów euro z Udinese. Z roku na rok pozycja Zielińskiego rosła, a miniony sezon był jego najlepszym w karierze. Przynajmniej, jeśli chodzi o liczby. Licząc wszystkie rozgrywki, zagrał w 47 meczach, strzelił 10 goli i zaliczył aż 13 asyst.