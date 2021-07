Pomocnik Realu Madryt może trafić do Milanu. Ma zostać następcą Calhanoglu

Ogromny szum wywołał w Mediolanie transfer Hakana Calhanoglu do Interu. Turecki pomocnik odrzucił propozycję nowego kontraktu w Milanie i przeniósł się do największego rywala zza miedzy. Był to spory cios dla wicemistrzów Włoch, którzy są teraz zmuszeni do poszukiwań odpowiedniego zastępstwa. Według włoskich mediów włodarze klubu wytypowali już najlepszego kandydata.

REKLAMA

Zobacz wideo "Luis Enrique i jego piłkarze już teraz są traktowani jako zwycięzcy"

Milan szuka następcy Hakana Calhanoglu. Piłkarz Realu Madryt głównym kandydatem

Według doniesień włoskiego dziennika "La Gazetta dello Sport" głównym kandydatem do zastąpienia Hakana Calhanoglu jest Isco. Hiszpan ma za sobą bardzo słaby sezon w Realu Madryt. Rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale większość rozpoczynał na ławce rezerwowych. Nie udało mu się strzelić żadnej bramki i zaliczył tylko dwie asysty. Władze wicemistrzów Hiszpanii są zdecydowane na jego sprzedaż.

Trezeguet odszedł z Juventusu i teraz mówi o problemach z Ronaldo

Milan i Real mają bardzo dobre relacje. Oba kluby w ostatnim czasie kilkukrotnie prowadziły negocjacje między innymi przy transferach Brahima Diaza czy Theo Hernandeza. Osiągnięcie porozumienia nie powinno być więc problemem. Real również nie ma zbyt wysokich żądań co do kwoty, jaką trzeba będzie zapłacić za Isco, ponieważ zawodnik ma kontrakt ważny tylko do końca następnego sezonu. Jest to więc ostatnia okazja, żeby cokolwiek na nim zarobić.

Dwóch reprezentantów Polski może zmienić kluby jeszcze przed sezonem

Włoscy dziennikarze poinformowali także, że władze Milanu mają plan B na wypadek gdyby nie udało się ściągnąć Isco. Na liście życzeń klubu znajdują się także Dusan Tadić z Ajaxu i Hakim Ziyech z Chelsea. Mediolańczycy rozmawiali już w londyńskim klubem na temat Marokańczyka i Tiemoue Bakayoko. Oczekiwania finansowe Anglików mają być jednak zbyt duże.