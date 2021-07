Juventus zmienił zdanie ws. Wojciecha Szczęsnego! Przesądzone

Chociaż w ostatnich sezonach Wojciech Szczęsny był niepodważalnym numerem jeden w bramce Juventusu, to włoskie media, zwłaszcza w ostatnim czasie, prześcigały się w nazwiskach, które mogły trafić do włoskiego klubu, by zastąpić reprezentanta Polski. Po odejściu Gianluigiego Buffona do Parmy ruszyła karuzela nazwisk, które nie tylko mogłyby rywalizować ze Szczęsnym, ale też zastąpić go w roli numeru jeden w bramce Juventusu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zidane za Deschampsa? "Być może będzie trzęsienie ziemi"

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o tym, że do klubu z Turynu z lokalnego rywala - Torino - mógłby trafić Włoch, Salvatore Sirigu. Teraz jednak sporo wskazuje na to, że Szczęsny pozostanie numerem jeden w Juventusie. Świadczyć mają o tym słowa dyrektora sportowego klubu, Federico Cherubiniego.

Boris Becker atakuje Naomi Osakę. "Musisz się z tym pogodzić"

Wojciech Szczęsny będzie miał nowego-starego rywala?

- W ostatnich sezonach dokonaliśmy kilka ważnych transferów. Dlatego naszym zdaniem jesteśmy w stanie bez wzmocnień, z aktualnymi piłkarzami sporo osiągnąć - powiedział on na oficjalnej konferencji prasowej.

Nie oznacza to jednak, że przed kolejnym sezonem Juventus nie sprowadzi żadnego bramkarza. Na razie jednak sporo wskazuje na to, że będzie nim Mattia Perin. Włoch nie będzie jednak kosztował ani eurocenta.

Kuriozalna sytuacja na Wimbledonie. Niemiec podszedł do pani arbiter z nietypową prośbą

Bramkarz już teraz jest zawodnikiem Juventusu, a ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Genoi. Do tej pory w barwach Juventusu rozegrał zaledwie dziewięć spotkań. Do klubu z Turynu trafił w 2018 roku z Genoi.