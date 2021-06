Oficjalnie: Wiadomo, gdzie będzie można oglądać w Polsce mecze Serie A

"Mamy dla Was dobrą wiadomość: Serie A TIM przez kolejne trzy sezony w ELEVEN SPORTS! Rozgrywki ligi włoskiej będziecie mogli oglądać tylko u nas!" - brzmi wpis stacji na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Duńczycy też zmienili trenera przed Euro 2020. Tak to się właśnie robi

"Lewandowski nie poprowadzi Polski na szczyt". Legenda nie ma wątpliwości

Mecze Serie A przez kolejne trzy lata będą na antenie telewizji Eleven

Tym samym potwierdzają się informacje naszego dziennikarza, Kacpra Sosnowskiego, który niedawno informował: "Według naszych informacji przetarg na pokazywanie meczów Serie A w Polsce na najbliższe trzy lata jest już w praktyce rozstrzygnięty. Kibiców nie czekają większe zmiany. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie transmitowane będą spotkania Pucharu Włoch".

I dodał: "Według naszych informacji. Prawa do Serie A na sezony 2021/22 - 23/24 zabezpieczył Eleven Sports. Nie jest jednak jasne czy nadawca będzie je na terenie naszego kraju pokazywał ekskluzywnie, czy się nimi podzieli. Do tej pory miał je na wyłączność. Jeśli nawet włoska liga będzie pokazywana tylko przez Eleven, to widzowie platformy Canal+ mogą mieć do niej dostęp. Eleven jest umieszczony w ofercie tego nadawcy i można wykupić do niego dostęp. Być może o to chodziło w niedawnym elemencie grafiki C+, który namieszał nieco na portalach społecznościowych. Tak czy inaczej, oficjalne informacje w tej sprawie powinny trafić do kibiców w najbliższych tygodniach".

Serie A, to ostatnia z TOP 5 europejskich lig, co do której brak oficjalnej informacji, kto będzie ją w najbliższych latach pokazywał w Polsce. Bundesligę do roku 2029 zabezpieczyła nowa internetowa platforma Viaplay, La Liga ma być pokazywana do 2026 do spóły przez Eleven Sports i Canal+, podobnie zresztą jak Ligue 1 (do 2024 roku). Niebawem ruszy przetarg na prawa do Premier League, która przez najbliższy sezon jest jeszcze na wyłączność w Canal+.

Ostre spięcie między Chorwatami. Modrić nie wytrzymał. "Twoi koledzy cierpią"

Co z Pucharem i Superpucharem Włoch?

Na razie nie wiadomo, gdzie będą transmitowane mecze Pucharu Włoch i Superpucharu Włoch. W poprzednim sezonie prawa do nich miała stacja TVP Sport. "Według naszych ustaleń, te prawa na najbliższe lata nie zostały jeszcze w Polsce zagospodarowane. W ostatnich latach w swym portfolio miała je TVP, ale jak usłyszeliśmy, publiczny nadawca monitoruje rynek i jeszcze nie podjął w ich kwestii decyzji. Tym bardziej że jest właścicielem praw do Pucharu Hiszpanii, a terminy obu rozgrywek często się na siebie nakładają" - informowaliśmy kilka tygodni temu.

Nowy sezon Serie A wystartuje 22 sierpnia. Na trybuny wrócą kibice, którzy po wybuchu pandemii koronawirusa nie pojawiali się na nich. Przerwa świąteczno-noworoczna została zaplanowana między 23 grudnia a 6 stycznia. Rozgrywki włoskiej ligi zakończą się 22 maja 2022 roku.