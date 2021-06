Problemy Wojciecha Szczęsnego. Juventus chce ściągnąć reprezentanta Włoch

Wojciech Szczęsny nie ma za sobą ostatnio najlepszego okresu. Reprezentacja Polski z nim w bramce po raz kolejny skompromitowała się na wielkiej imprezie i zakończyła swój udział na Euro 2020 już na fazie grupowej. Wcześniej jego Juventus stracił po dziewięciu latach mistrzostwo Włoch i do ostatnich chwil nie był pewien nawet awansu do Ligi Mistrzów.

Problemy Wojciecha Szczęsnego. Juventus zainteresowany nowym bramkarzem

Jak się okazuje, słaby występ na Euro może nie być jedynym problemem dla Wojciecha Szczęsnego. Według doniesień włoskich mediów polski bramkarz może mieć problemy także w Juventusie. Niedawno zdawało się, że jego pozycja jest pewna po tym jak nie udało się ostatecznie ściągnąć z Milanu Gianluigiego Donnarummy. Wszystko wskazuje jednak, że klub z Turynu w dalszym ciągu rozgląda się za nowym bramkarzem.

Jak poinformował portal tuttomercatoweb.com Juventus jest zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Włoch Salvatore Sirigu. Bramkarz dostał od Torino wolną rękę w szukaniu sobie nowego zespołu, ponieważ przestał być rozpatrywany w koncepcji zespołu na nowy sezon. Włodarze klubu są w stanie nawet zwolnić go z obowiązującego do czerwca 2022 roku kontraktu. Na ten moment nie wiadomo, czy miałby on stanowić realne zagrożenie dla pozycji Wojciecha Szczęsnego, czy byłyby on jedynie rezerwowym

Salvatore Sirigu od wielu lat jest jednym z czołowych włoskich bramkarzy i jest regularnie powoływany do reprezentacji Włoch. W swojej karierze bronił barw takich klubów jak Paris Saint-Germain, Palermo czy Sevilla. W Torino gra od 2017 roku. W minionym sezonie rozegrał 32 spotkania Serie A, w których zachował siedem czystych kont.