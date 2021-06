Transferowy hit Paris Saint-Germain. 70 milionów euro

Chociaż Achraf Hakimi zachwycał na wypożyczeniu w barwach Borussii Dortmund, to Zinedine Zidane nie chciał mu dać kolejnej szansy w Realu Madryt, więc rok temu Królewscy sprzedali Marokańczyka do Interu Mediolan. Włoski klub zapłacił za niego 45 milionów euro. W minionym sezonie Serie A Hakimi zanotował 7 bramek i 10 asyst. I choć czasem popełniał drobne błędy w obronie, to w ofensywie imponował. Inter jednak jest w trudnej sytuacji finansowej przez pandemie (to był główny powód odejścia trenera Antonio Conte), więc jest zmuszony do sprzedaży wschodzącej gwiazdy.

22-latek przeniesie się do Paris Saint Germain. Wicemistrzowie Francji zapłacą Interowi 60 milionów euro i kolejne 10 mln w bonusach. W przyszłym tygodniu wahadłowy przejdzie testy medyczne. To już kolejne letnie wzmocnienie PSG. Wcześniej Paryżanie zakontraktowali Georginio Wijnalduma i Danilo Pereirę. Na dniach kontrakt podpisze także Gianluigi Donnarumma z Milanu.

Kto zastąpi Hakimiego?

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Simone Inzaghi, nowy trener Interu, będzie chciał do Mediolanu ściągnąć starego znajomego z Lazio, czyli Manuela Lazzarriego, który w pierwszym składzie Interu miałby zastąpić Hakimiego. Jeśli transfer Lazzarriego nie wypali, to Inter postara się kupić Hectora Bellerina z Arsenalu lub Davide'a Zappacostę z Chelsea.

Kilka dni temu Inter zakontraktował Hakana Calhanoglu, któremu wygasła umowa z Milanem. Turek najprawdopodobniej zastąpi Christiana Eriksena, którego kariera stanęła pod znakiem zapytania.