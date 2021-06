"To, co stało się z Christianem Eriksenem, uratuje życie tysiącom ludzi". 4-5 mln przypadków

W pierwszej połowie meczu Dania - Finlandia (0:1) Christian Eriksen upadł na murawę. U zawodnika doszło do zatrzymania akcji serca, przez co musiał być reanimowany przez kilka minut. "Po tym, jak Christian przeszedł różne badania serca, zdecydowano, że powinien mieć ICD (kardiowerter-defibrylator). To urządzenie jest niezbędne po zawale serca, mogą bowiem wystąpić zaburzenia rytmu" - napisała duńska federacja. Po wyjściu ze szpitala 29-latek postanowił zrobić niespodziankę swoim kolegom z drużyny narodowej. Przypadek pomocnika ocenił ceniony włoski lekarz, prof. Pappone.

- To, co stało się z Christianem Eriksenem, uratuje życie tysiącom ludzi, ponieważ otworzyło puszkę Pandory w kwestii ryzyka nagłej śmierci w sporcie i koncepcji, że nawet pozornie zdrowa osoba, nawet piłkarz, może mieć zatrzymanie akcji serca - powiedział prof. Carlo Pappone, kierownik Oddziału Arytmologii Klinicznej i Laboratorium Elektrofizjologii w IRCCS Policlinico San Donato w Mediolanie oraz kardiolog, arytmolog i elektrofizjolog w Casa di Cura La Madonnina.

Christian Eriksen z wadami genetycznymi? To ostrzeżenie dla młodych. "To jest anomalia"

Profesor przyznaje, że nie miał okazji szczegółowo zapoznać się z przypadkiem Christiana Eriksena. Według jego opinii do zatrzymania akcji serca u tak młodego piłkarza mogło dość z powodów genetycznych.

- Główną przyczyną zatrzymania krążenia jest choroba wieńcowa. Mówię o ataku serca, ale to zwykle zdarza się po 50 roku życia. Rozmawiamy dziś o zatrzymaniu akcji serca u bardzo młodego, profesjonalnego sportowca. A w tym przypadku może to być zaburzenie genetyczne - stwierdził prof. Pappone. Czy lekarze sportowi powinni więc przewidzieć ewentualne problemy Duńczyka?

- Dzisiejsi lekarze sportowi, którzy są tymi, którzy przyznają uprawnienia do uprawiania sportu, są bardzo dobrzy i kompetentni w tzw. chorobach ortopedycznych. Nie jest ich zadaniem zagłębianie się w aspekty związane z chorobami serca. A to jest anomalia - podkreśla lekarz dodając, że długość życia każdego człowieka jest już odgórnie ustalona. Dopiero inne czynniki mogą "przyspieszyć lub opóźnić to wydarzenie". Dlatego bardzo ważne jest, aby u młodych ludzi przeprowadzić dogłębne badania genetyczne, "aby wykonano rezonans magnetyczny, a przede wszystkim, aby elektrokardiogram był znacznie dokładniej przeanalizowany przez ekspertów".