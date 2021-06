Christian Eriksen może zakończyć karierę. Inter znalazł następcę Duńczyka

Christian Eriksen opuścił w miniony piątek szpital w Kopenhadze. Duński pomocnik przeszedł operację wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca. Być może będzie mógł on kontynuować karierę piłkarską, natomiast włoskie prawa nie pozwala na wyczynowe uprawianie sportu ze wszczepionym defibrylatorem. W związku z tym Inter Mediolan musi szukać nowego pomocnika.

Media: Donny van de Beek rozpatrywany jako następca Christiana Eriksena w Interze Mediolan

Jak podaje portal calciomercato.com, Inter Mediolan rozważa sprowadzenie Donny’ego van de Beeka w zbliżającym się oknie transferowym. Holender znalazł się na liście powołanych na Euro 2020, natomiast ostatecznie nie pojechał na tę imprezę z powodu odniesionej kontuzji pachwiny. Selekcjoner Frank De Boer zdecydował, że nie będzie powoływał nowego zawodnika w miejsce gracza Manchesteru United.

Dziennikarze tego portalu podają, że Czerwone Diabły zgodzą się na odejście van de Beeka, jeżeli z tytułu sprzedaży uzyskają co najmniej 30 milionów euro. W grę też może wchodzić wypożyczenie, aby pomocnik mógł odzyskać pewność siebie, a potem mógł wywalczyć miejsce w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Ole Gunnara Solskjaera.

Donny van de Beek trafił do Manchesteru United we wrześniu zeszłego roku za 39 milionów euro. Pomocnik zagrał w 36 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Tylko 15 meczów pomocnik rozpoczynał w podstawowym składzie.