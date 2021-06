Kibice Parmy uderzają w Buffona. "Wyjechałeś jako najemnik"

Parma udostępniła Wczoraj w mediach społecznościowych specjalne nagranie, które zapowiada powrót Gianluigiego Buffona do tego klubu. Chociaż media przymierzały byłego bramkarza Juventusu do takich klubów, jak: Atalanta Bergamo, Benfica Lizbona, FC Barcelona czy Roma, to ostatecznie zdecydował się on na powrót do byłego zespołu.

Kibice Parmy nie zapominają. "Teraz wracasz do jedynego klubu, który sprawił, że zaistniałeś w Europie"

Na filmiku Buffon wykupuje z ziemi na boisku skrzynkę, w której znajduje się zdjęcie, koszulka z symbolem supermana i koszulka klubowa Parmy. Nagranie podpisane jest między innymi jako "Powrót superbohatera".

To między innymi do tego nagrania postanowili ustosunkować się ultrasi, którzy do tej pory nie komentowali ani medialnych doniesień, ani oficjalnego potwierdzenia klubu o zakontraktowaniu dotychczasowego bramkarza Juventusu. "Wyjechałeś jako najemnik, nie możesz wrócić jako bohater. Szanuj barwy" - napisali kibice na transparencie, który pojawił się przed stadionem Ennio Tardini.

Później na Twitterze pojawiło się także krótkie oświadczenie ultrasów: "20 lat temu obiecałeś, że nigdy nie będziesz nosić tej 'gównianej' koszulki. Teraz wracasz do jedynego klubu, który sprawił, że zaistniałeś w Europie. Po tym chcemy tylko powiedzieć, że dla nas jesteś i zawsze będziesz małym człowiekiem".

Już wcześniej relacje bramkarza z ultrasami były skomplikowane. Gdy Buffon po sezonie w PSG wrócił do Juventusu, to musiał wybrać nowy numer ("1" był zajęty przez Wojciecha Szczęsnego). Gigi wybrał numer "77", który nosił w Parmie i który miał mu zawsze przynosić szczęście. Gdy Juventus grał z Parmą w Serie A, to ultrasi przygotowali dla niego transparent z napisem: "Usuń nasz numer ze swoich pleców zdrajco bez honoru".

Gianluigi Buffon wraca do Parmy po 20 latach i jak widać to za krótko, by najbardziej zagorzali kibice wybaczyli mu transfer do Juventusu. W barwach Parmy Gigi wygrał trzy trofea - Puchar UEFA, Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. W sezonie 2021/2022 Parma będzie grała w Serie B. Bramkarz podpisał kontrakt na dwa sezony.

