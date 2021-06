Christian Eriksen przeszedł operację. Może nie wrócić do gry. "Protokoły są bardzo surowe"

Christian Eriksen zasłabł w 43. minucie pierwszego meczu Danii na mistrzostwach Europy. U zawodnika doszło do zatrzymania pracy serca. Piłkarz przez kilka minut był reanimowany.

"Po tym, jak Christian przeszedł różne badania serca, zdecydowano, że powinien mieć ICD (kardiowerter-defibrylator). To urządzenie jest niezbędne po zawale serca, mogą bowiem wystąpić zaburzenia rytmu. Christian zaakceptował rozwiązanie, a plan został potwierdzony przez specjalistów krajowych i międzynarodowych, którzy zalecają to samo leczenie" - napisała wczoraj Duńska Federacja.

Jak poinformowała w piątek "La Gazzetta dello Sport", Eriksen jeszcze w czwartek przeszedł zabieg, podczas którego wszczepiono mu rozrusznik serca. Według informacji włoskiej gazety duński piłkarz jeszcze w czwartek miał opuścić szpital w Kopenhadze.

"La Gazzetta dello Sport" podała również, że z powodu tego zabiegu Christian Eriksen może nie dostać pozwolenia na powrót do gry w Interze Mediolan. Zgodnie z włoskim prawem osoby ze wszczepionym defibrylatorem nie mogą wyczynowo uprawiać sportu.

- We Włoszech jest zabronione wyczynowe uprawianie sportu z wszczepionym ICD. Protokoły są pod tym względem bardzo surowe, dlatego wydaje mi się niemożliwe, żeby Eriksen wrócił do gry w naszym kraju. Nie będziemy też proponować FIGC, by wprowadzono jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Powiem więcej, należy zmienić właśnie te europejskie przepisy, które są znacznie mniej restrykcyjne niż nasze - dodał szef związku kardiologów sportowych Lucio Mos w rozmowie z radiem Punto Nuovo.

ICD, czyli automatyczny kardiowerter-defibrylator, to urządzenie, którego celem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii i przerywanie ich, by chronić pacjenta przed nagłą śmiercią. ICD wyłącza się tylko wtedy, gdy urządzenie rozpozna arytmię. W pozostałym czasie tylko monitoruje pracę serca. Od "zwykłego" rozrusznika, który tylko stymuluje pracę serca (wszczepiany u pacjentów, u których serce cały czas bije za wolno), ICD różni się tym, że może stymulować serce, a dodatkowo właśnie przerwać arytmię.

