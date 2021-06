Bartłomiej Drągowski trafi do mistrza Włoch?! Ma zastąpić klubową legendę

Bartłomiej Drągowski rozegrał bardzo dobry sezon w barwach Fiorentiny. Choć jego zespół zawodził i zajął ledwie 14. miejsce w Serie A, to Polak był jedną z wyróżniających się postaci w zespole. Dobra dyspozycja 23-latka sprawiła, że jest nim zainteresowanych kilka wielkich klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hiszpanie doceniają Lewandowskiego, ale widzą, że to nie jest ten sam piłkarz co w Bayernie"

Drągowski na celowniku mistrza Włoch. Ma zastąpić klubową legendę

Dziennikarze "Tuttosport" poinformowali, że Drągowski miałby zastąpić Samira Handanovicia w Interze Mediolan. Do hitowego transferu miałoby dojść w czasie najbliższego okna transferowego. Według włoskich mediów Drągowski miałby pójść drogą Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, który najpierw był zmiennikiem Gianluigiego Buffona, by finalnie zastąpić go w bramce klub z Turynu. Drągowski również miałby przez jakiś czas podpatrywać 36-letniego Handanovicia.

Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z nowym klubem! Wielki powrót

Na razie nie wiadomo, czy Inter złożył oficjalną ofertę za Drągowskiego. Kwota, jaką klub miałby zapłacić Polaka, również nie jest jednoznaczna. Kiedy zainteresowanie 23-latkiem wykazywała Atalanta, mowa była o kwocie rzędu 30 milionów euro. Według Alfredo Pedulli Fiorentina wycenia Drągowskiego na 12 milionów euro. Polak jest związany z klubem kontraktem do czerwca 2023 roku, więc klub nie musi sprzedawać go w najbliższym oknie transferowym.

Oficjalnie: Gattuso odchodzi z pracy po 23 dniach! Jest komunikat klubu

Drągowski jest zawodnikiem Fiorentiny jod 2016 roku, kiedy trafił do niej z Jagiellonii Białystok. Drugą połowę sezonu 2018/19 Polak spędził na wypożyczeniu w Empoli, a od dwóch lat jest już numerem jeden w macierzystym klubie. W minionych rozgrywkach bramkarz rozegrał 36 spotkań, w których puścił 55 goli.