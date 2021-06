Oficjalnie: Gattuso odchodzi z pracy po 23 dniach! Jest komunikat klubu

"ACF Fiorentina i Gennaro Gattuso, działając za obopólną zgodą, postanowili nie kontynuować wstępnych porozumień i dlatego nie będą wspólnie rozpoczynać kolejnego sezonu sportowego" - napisano w pierwszej części krótkiego komunikatu.

Fiorentina potwierdza doniesienia mediów. Gennaro Gattuso odchodzi z klubu

"Klub natychmiast przystąpił do pracy nad wyborem nowego trenera, który poprowadziłby zespół Fioletowych w kierunku wyników, na które zasługują klub Fiorentina, jak i miasto Florencja" - dodały na zakończenie oświadczenia władze Fiorentiny.

Gennaro Gattuso podpisał kontrakt z Fiorentiną 25 maja. Po nieco ponad trzech tygodniach doszło do rozwiązania umowy i tym samym Włoch nawet nie zadebiutował w roli szkoleniowca florenckiego klubu.

43-letni Włoch po tym, jak rozstawał się z SSC Napoli, miał do wyboru trenowanie kilku zespołów z Serie A. Początkowo wiązano go z Lazio, jednak ostatecznie postanowił on dołączyć do sztabu szkoleniowego Fiorentiny.

Gennaro Gattuso od samego początku miał sygnalizować potrzebę zakupu nowych zawodników, których chciał dobrać pod kątem gry w formacji 1-4-2-3-1. Do Włoch przybył nawet jego agent Jorge Mendes, który miał zapewnić klubowi odpowiednich pod tym względem piłkarzy. Fiorentina nie była jednak przekonana do zmian, jakie chciał wprowadzić szkoleniowiec.

Po kolejnych dniach bez ofert Gattuso miał zacząć naciskać na władze klubu. Wówczas okazało się, że rozbieżności w polityce transferowej między trenerem a władzami są tak duże, że jedynym rozwiązaniem było... rozwiązanie kontraktu.