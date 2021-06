Buffon będzie miał nowy klub! "Potwierdza, że nie przechodzi na emeryturę"

Gianluigi Buffon wróci do swojego byłego klubu, w którym debiutował 26 lat temu w Serie A! Znany włoski dziennikarz, Fabrizio Romano, przekazał najnowsze informacje w sprawie odejścia włoskiego bramkarza z Juventusu, z którym w sezonie 2020/21 wywalczył Puchar Włoch.

Buffon będzie grał w AC Parma. "Niesamowity powrót do miejsca, w którym rozpoczął karierę 26 lat temu"

"Gigi Buffon potwierdza, że "nie przechodzi na emeryturę" i będzie grał w piłkę nożną w przyszłym sezonie. Dołącza do Parmy we włoskiej II lidze, mamy potwierdzenie! Niesamowity powrót do miejsca, w którym rozpoczynał swoją karierę 26 lat temu. Umowa ma zostać podpisana do czerwca 2023 roku" - napisał włoski dziennikarz na swoim koncie na Twitterze.

Tym samym potwierdzają się wcześniejsze doniesienia Romano, który już dwa dni temu informował o przenosinach Buffona do Parmy. 43-latkowi wraz z końcem czerwca wygasa umowa z Juventusem. Wcześniej Buffon nie wykluczał, że będzie kontynuował karierę, jeśli otrzyma "niecodzienną" ofertę. Powrót do Parmy będzie również możliwy, dzięki trenerowi spadkowicza z elity ligi włoskiej, Enzo Maresce, którego Buffon doskonale zna i grał z nim w przeszłości w Juventusie.

Dla doświadczonego bramkarza będzie to powrót do Parmy po 20 latach (reprezentował jej barwy w latach 1994-2001). Degradacja klubu do Serie B nie będzie dla niego żadnym problemem. Przez niemal 20 lat gry w Juventusie Buffon rozegrał aż 685 meczów i zdobył 22 trofea.