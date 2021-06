Gianluigi Buffon blisko nowego klubu! Sensacyjny powrót

43-letni bramkarz poinformował, że nie przedłuży wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z Juventusem. Buffon nie wykluczył, że będzie się to równało z zakończeniem sportowej kariery, jednak z drugiej strony zapewnił, że jeśli otrzyma "niecodzienną" ofertę, to poważnie się nad nią zastanowi.

Włoski oddział Sky Sports przekazał pod koniec maja, że Parma wyraziła zainteresowanie sprowadzeniem Gianluigiego Buffona. Kibice zdegradowanego po ostatnim sezonie do Serie B zespołu ponoć entuzjastycznie zareagowali na takie informacje. Co więcej, menedżerem Parmy jest Enzo Maresca, z którym Buffon grał przed laty w Juventusie.

Jak przekazał Fabrizio Romano, Buffon, który nie może narzekać na brak ofert, jest skłonny, by dołączyć do Parmy. Dla doświadczonego bramkarza byłby to powrót do Parmy po 20 latach (reprezentował jej barwy w latach 1994-2001). Degradacja do Serie B nie byłaby z kolei dla Buffona problemem - sam zapowiadał, że nie ma to dla niego znaczenia.

Przez niemal 20 lat gry w Turynie Buffon rozegrał 685 meczów i zdobył 22 trofea.