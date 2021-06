Media: Arkadiusz Milik może zagrać w Juventusie. Jest jeden warunek

Wciąż ważą się losy Cristiano Ronaldo w Juventusie. Jeżeli Portugalczyk zostanie w zespole ze na kolejny sezon, to klub i tak ma zamiar sprowadzić nowego napastnika do rotacji. Podobno ma być to ktoś z dwójki Edin Dzeko - Arkadiusz Milik - takie informacje przekazał włoski dziennikarz, Paolo Bargiggia.

