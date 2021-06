Gianlugi Donnarumma wybrał nowy klub! "Doszli do porozumienia"

Saga transferowa z bramkarzem AC Milan ciągnie się już od kilku miesięcy, ale wygląda na to, że w końcu zmierza ku końcowi.

Donnarumma ma ważny kontrakt z ekipą z San Siro tylko do końca czerwca 2021 roku i nie zostanie ona przedłużona. Oznacza to, że po wygaśnięciu umowy bramkarz będzie mógł odejść za darmo do innego klubu. W ostatnim czasie w mediach pojawiały się informacje, że Gigio mógłby przejść do Juventusu, gdzie zastąpiłby Wojciecha Szczęsnego, ale te informacje okazały się być jedynie kaczką dziennikarską. Polski golkiper kilka dni temu ujawnił na łamach portalu meczyki.pl, że zostaje w drużynie z Turynu na kolejny sezon. - Do tej pory była cisza, ale miałem już kontakt z klubem i przekazano mi, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej pozycji numer jeden. Nic się w tym temacie nie zmienia. Klub na mnie liczy i nie zamierza mnie sprzedawać na sto procent. Ja też chcę zostać. Idealny układ - ujawnił Szczęsny.

Donnarumma zostanie piłkarzem PSG. "Doszli do całkowitego porozumienia"

Decyzja ta oznacza, że Donnarumma nie będzie grał w ekipie Massimilano Allegrego. Gdzie zatem wyląduje reprezentant Włoch w nowym sezonie? Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał znany włoski dziennikarz Alfredo Pedulla. "Gigio Donnarumma i Paris Saint-Germain doszli do całkowitego porozumienia. Bramkarz podpisze wieloletni kontrakt o wartości co najmniej 12 mln euro (łącznie z bonusami) za każdy sezon. Wybór PSG był jasny od kilku dni, a szczegóły zostały ustalone między zeszłą niedzielę a poniedziałkiem, po tym jak Juventus potwierdził, że Szczęsny zostaje w klubie" - czytamy na oficjalnej stronie włoskiego dziennikarza.

"Kontrakt Donnarummy został ustalony, a lekarze z PSG mają przybyć do Włoch. Na razie jeszcze do spotkania nie doszło ze względu na odbywające się mistrzostwa Europy, a sam Donnarumma nie mógł polecieć do Paryża. Odłoży to na później" - dodał Pedulla.

Donnarumma będzie kolejnym piłkarzem, który do PSG trafi na zasadzie wolnego transferu. Ostatnio klub podpisał już kontrakt z Georginio Wijnaldumem, który podpisał trzyletnią umowę.