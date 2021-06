Nowy trener Juventusu przekazał dyrektorom klubu swoją opinię na temat Wojciecha Szczęsnego

W ostatnich tygodniach we Włoszech powstało mnóstwo spekulacji transferowych dotyczących Wojciecha Szczęsnego, który miałby rozstać się z Juventusem. W jego miejsce sprowadzony miałby zostać bramkarz Milanu Gianluigi Donnarumma, którego kontrakt z ekipą z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca. Według najnowszych doniesień Włoch dołączy jednak do PSG, a jego transfer miałby stać się faktem w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

Do zamieszania odniósł się sam Wojciech Szczęsny na łamach serwisu meczyki.pl. - Do tej pory była cisza, ale miałem już kontakt z klubem i przekazano mi, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej pozycji numer jeden. Nic się w tym temacie nie zmienia. Klub na mnie liczy i nie zamierza mnie sprzedawać na sto procent. Ja też chcę zostać. Idealny układ - ujawnił bramkarz Juventusu.

Jak się okazuje, pozycję Szczęsnego zmieniło przyjście do Juventusu Massimiliano Allegriego. - Allegri przekazał dyrektorom Juventusu, że woli Szczęsnego od Donnarummy. Uważa Polaka za jednego z czterech najlepszych bramkarzy na świecie - poinformował Gianluca Di Marzio, jeden z najbardziej cenionych włoskich dziennikarzy.

Szczęsny rozegrał w minionym sezonie 30 meczów w Serie A. Miał sześć meczów z czystym kontem. W ciągu całego sezonu obronił 67 z 95 strzałów (70,5 proc. skuteczności). Donnarumma mógł pochwalić się minimalnie lepszym wynikiem. W 37 meczach obronił 90 ze 125 strzałów, zanotował też 14 czystych kont.