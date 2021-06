Barcelona po raz drugi w tym okienku zostanie przelicytowana? Rywale dają 3 mln euro więcej

Jeszcze kilka dni wcześniej wszystko wskazywało na to, że Georginio Wijnaldum trafi do FC Barcelony i będzie jednym z wielu wzmocnień klubu przed nowym sezonem. Zespół ze stolicy Katalonii finalnie został przebity finansowo przez Paris Saint-Germain, przez co nie wzmocni środka pola. Media wieszczą, że w najbliższych dniach może dojść do podobnego zdarzenia, tym razem z Memphisem Depayem w roli głównej.

Media: Juventus wciąż się nie poddaje. Klub kusi Memphisa Depaya lepszą propozycją finansową

Jak podaje hiszpański dziennik "Mundo Deportivo", Juventus chce uprzedzić Barcelonę w walce o pozyskanie Memphisa Depaya. Holender był już dogadany na trzyletni kontrakt z Katalończykami, natomiast Stara Dama oferuje napastnikowi trzy miliony euro więcej za sezon. Według informacji dziennika Barcelona skontrowała tę ofertę Juventusu i zaproponowała Depayowi trzyletnią umowę z opcją jej przedłużenia o dodatkowy rok. Na ten moment nie wiadomo, z której opcji zawodnik skorzysta.

FC Barcelona w przeciągu kilku ostatnich dni dokonała trzech transferów. Eric Garcia oraz Sergio Aguero (obaj wcześniej Manchester City) dołączyli do klubu bez kwoty odstępnego, natomiast Emerson odszedł z Realu Betis za dziewięć milionów euro. Memphis Depay występował w Olympique’u Lyon w latach 2017-2021. Reprezentant Holandii zagrał w 178 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 76 bramek i zanotował 55 asyst.

Holandia z Memphisem Depayem w składzie będzie występować na Euro 2021 w grupie C. Kadra prowadzona przez Franka De Boera zagra w niej odpowiednio z Ukrainą (13 czerwca), Austrią (17 czerwca) i Macedonią Północną (23 czerwca).