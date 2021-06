Ronaldo coraz bliżej odejścia z Juventusu. Szykuje się sensacyjny powrót

Sporting CP i Real Madryt - to dwa kluby, które najczęściej wymieniano w kontekście nowych pracodawców Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, którego kontrakt z Juventusem wygasa za rok, nie należy do faworytów Massimiliano Allegriego i coraz więcej wskazuje na to, że w kolejnym sezonie grać będzie już w innym klubie.

Znany włoski dziennikarz, Nicolo Schira, podał w nocy nowe szczegóły w sprawie sytuacji zawodnika. Wynika z nich jasno, że Ronaldo w Turynie nie jest nietykalny, a roczna pensja w wysokości 31 milionów euro coraz mocniej doskwiera Juventusowi.

Ronaldo coraz bliżej odejścia z Juventusu

Schira poinformował, że agent Ronaldo, czyli Jorge Mendes, wciąż pracuje nad transferem swojego klienta. Portugalczyk mógłby wrócić do Manchesteru United, którego zawodnikiem był już w latach 2003-2009, a z którym zdobył m.in. trzy tytuły mistrza Anglii i jedną Ligę Mistrzów. W grę wchodzi też PSG.

W obu przypadkach w transakcje mieliby zostać włączeni piłkarze z angielskiego i francuskiego klubu. Według Schiry Juventus chciałby pozyskać Paula Pogbę z Manchesteru United, a z PSG Mauro Icardiego. "Ronaldo nie jest nie do wytransferowania dla Allegriego" - napisał Schira.

Ronaldo trafił do Turynu latem 2018 roku z Realu Madryt. Portugalczyk w Juventusie zdobył dwa mistrzostwa Włoch i jeden krajowy puchar. W zakończonym niedawno sezonie Ronaldo strzelił 36 goli w 44 meczach.