Wszystko jasne! Wojciech Szczęsny zdradził plany na swoją przyszłość. "Miałem już kontakt"

W ostatnich tygodniach we Włoszech powstało mnóstwo spekulacji transferowych dotyczących Wojciecha Szczęsnego, który miałby rozstać się z Juventusem. W jego miejsce sprowadzony miałby zostać bramkarz Milanu Gianluigi Donnarumma, którego kontrakt z ekipą z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia przygotowań reprezentacji do ważnych imprez pokazuje, że niemal zawsze w ich czasie wypada ktoś ważny [Naszym Okiem]

Paweł Cibicki uniewinniony z poważnych zarzutów. Ale będzie dalej zawieszony!

Stanowczy komentarz Szczęsnego na temat przyszłości. "Klub nie zamierza mnie sprzedawać"

Do zamieszania odniósł się sam Szczęsny na łamach serwisu meczyki.pl. - Do tej pory była cisza, ale miałem już kontakt z klubem i przekazano mi, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej pozycji numer jeden. Nic się w tym temacie nie zmienia. Klub na mnie liczy i nie zamierza mnie sprzedawać na sto procent. Ja też chcę zostać. Idealny układ - ujawnił bramkarz Juventusu.

Bramkarz zabrał głos również na temat powrotu Massimiliano Allegrego na stanowisko trenera Juventusu. Allegri w tej roli zastąpi Andreę Pirlo. - Cenimy się nawzajem i świetnie nam się współpracowało w przeszłości. Myślę, że Allegri patrzy na mnie nie tylko jako na bramkarza, ale i człowieka. I przez ten pryzmat mu pasuję. (...) Wiele drużyn zmienia trenerów w Serie A, a Juventus znowu wygrywa tę walkę. Wraca człowiek-zwycięzca - dodał Szczęsny.

Pozostanie reprezentanta Polski w ekipie z Turynu oznacza, że do Juventusu na pewno nie przyjdzie Donnarumma, który chciałby zarabiać przynajmniej 10 mln euro za sezon. Agent włoskiego bramkarza Mino Raiola wciąż nie może się dogadać z Milanem w sprawie warunków kontraktowych. Milan niedawno sprowadził nowego bramkarza - Mike'a Maignana z Lille - na wypadek, gdyby Donnarumma zdecydował się opuścić zespół z San Siro po wygaśnięciu kontraktu.

Co ciekawe, do Juventusu ma trafić Antonio Donnarumma, starszy brat Gianluigiego. Będzie on występował w drużynie U-23. I wbrew pozorom jest to ważna informacja dla Wojciecha Szczęsnego, bo może zwiastować także transfer młodszego z braci - pisaliśmy na początku maja.

Tajemnicze słowa prezesa PSG. "Mamy prawo rozmawiać z Messim"

Szczęsny rozegrał w minionym sezonie 30 meczów w Serie A. Miał sześć meczów z czystym kontem. W ciągu całego sezonu obronił 67 z 95 strzałów (70,5 proc. skuteczności). Donnarumma może pochwalić się minimalnie lepszym wynikiem. W 37 meczach obronił 90 ze 125 strzałów, zanotował też 14 czystych kont.