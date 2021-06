Fiorentina wyceniła Drągowskiego. Trzy kluby w grze o Polaka

Bartłomiej Drągowski ma za sobą udany sezon w Serie A. Były bramkarz Jagiellonii Białystok zagrał w 36 spotkaniach ligowych. Dopiero w dwóch ostatnich kolejkach został zastąpiony przez rezerwowego golkipera. Drągowski obronił 82 strzały ze 128, co daje mu 63,3% skutecznych interwencji. W tym sezonie obronił też dwa rzuty karne. Ta forma nie pozwoliła mu jednak znaleźć się w kadrze na Euro 2020. W reprezentacji znalazło się dwóch innych bramkarzy Serie A – Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski.

12 milionów euro za Drągowskiego. Trzy kluby zainteresowane

Dobra forma Drągowskiego nie umknęła skautom innych klubów. Włoski "La Nazione" informuje, że polski bramkarz znalazł się na celowniku trzech klubów. Są to Atalanta, Lazio i Borussia Dortmund. Jeżeli do transferu miałoby dojść, to najbardziej prawdopodobne są przenosiny do Bergamo. Według włoskich dziennikarzy to Atalanta jest najbardziej konkretna i miała zaoferować 10 milionów euro za Drągowskiego. Fiorentina oczekuje jednak co najmniej 12 milionów.

W grze nadal są dwa pozostałe kluby, ale Borussia Dortmund niedawno zakontraktowała innego bramkarza - Gregora Kobela. Natomiast Lazio ma również inne opcje. Jedną z nich jest golkiper Cagliari, Alessio Cragno. Ten zawodnik miał znaleźć się też w orbicie zainteresować Fiorentiny właśnie na wypadek transferu Drągowskiego. Inną opcją, bardziej prawdopodobną, jest Marco Silvestri z Hellasu Werona. Ewentualny transfer Drągowskiego mógłby więc uruchomić lawinę transferów bramkarzy w Serie A.

Drągowski ma ważny kontrakt z Fiorentiną jeszcze przez dwa lata. Do tego klubu trafił w 2016 roku z Jagiellonii Białystok. Polski klub dostał za bramkarza około trzech milionów euro.

