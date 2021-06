Inter ma nowego trenera. Klub od razu musi pozbyć się gwiazdy. "Ostatnia prosta"

Simone Inzaghi był trenerem Lazio od lipca 2016 roku. Od tamtego czasu 45-latek poprowadził klub z Rzymu w 242 spotkaniach i zdobył trzy trofea - dwukrotnie wygrywał w Superpucharze Włoch i raz w Pucharze Włoch.

Lazzari za Hakimiego?

W ubiegłym tygodniu Lazio wydało oficjalny komunikat, w którym potwierdziło rozstanie ze swoim 45-letnim menedżerem. A w czwartek w południe Inter Mediolan za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił, że nowym trenerem drużyny mistrza Włoch został właśnie Simone Inzaghi.

Nowy szkoleniowiec będzie musiał się liczyć z tym, że mogą odejść kluczowi zawodnicy Interu, bo klub nie jest w dobrej sytuacji finansowej. Bardzo prawdopodobne jest odejście skrzydłowego Achrafa Hakimiego, który być może trafi do PSG. Ten transfer jest już niemal na ostatniej prostej - tak uważa włoski dziennikarz - Nicolo Schira. Według jego informacji PSG złoży ofertę opiewającą na 60 milionów euro (plus bonusy). Dla 22-letniego zawodnika, który w ubiegłym sezonie w 45 meczach zdobył siedem goli i miał jedenaście asyst, prezesi z Paryża przygotowali kontrakt do 2026 roku o wartości 8 mln euro netto.

Simone Inzaghi już ma pomysł jak zastąpić Hakimiego. Według informacji "FC Inter News" chce, by do klubu trafił jego były podopieczny - Manuel Lazzari. Ten 27-letni zawodnik mogący grać na prawej obronie i pomocy, w ubiegłym sezonie w barwach Lazio Rzym w Serie A zagrał w 32 meczach, zdobył dwa gole i miał sześć asyst.

Co ciekawe, Lazio pod jego wodzą grało podobnie jak Inter, w ustawieniu 3-5-2 z trójką obrońców, wahadłowymi i dwójką napastników.