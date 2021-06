Cristiano Ronaldo coraz bliżej wielkiego transferu. Juventus gotowy na odejście

Cristiano Ronaldo dołączył do Juventusu w 2018 roku, ale po zmianie trenera, zwolnionego Andreę Pirlo zastąpił Massimiliano Allegri, dalsza przyszłość Portugalczyka w zespole z Turynu stanęła pod znakiem zapytania ze względu na nie najlepsze relacje między oboma panami. Według hiszpańskich mediów Ronaldo jest zdecydowany odejść z Juventusu. Dziennik "AS" ujawnił nazwę klubu, do którego piłkarz ma się przenieść.

"W ostatnich godzinach możliwość przejścia do PSG stała się realna. Francuski zespół nawiązał już kontakt ze otoczeniem napastnika, aby w przyszłym sezonie mógł on zagrać w ekipie z Paryża. Jest to ruch, z którego Cristiano się cieszy" - czytamy na łamach internetowego wydania dziennika "AS".

Wcześniej wielkim zwolennikiem sprowadzenia Ronaldo do Parku Książąt był napastnik PSG, Neymar. - Chcę grać z Cristiano Ronaldo. Występowałem już ze świetnymi graczami, takimi jak Messi i Mbappe, ale nie grałem jeszcze u boku Cristiano Ronaldo - przyznał niedawno Brazylijczyk na łamach "GQ".

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe odejdzie z PSG i prawdopodobnie jego nowym klubem będzie Real Madryt, więc Ronaldo byłby idealnym kandydatem, aby go zastąpić. "Z ekonomicznego punktu widzenia przybycie Cristiano Ronaldo do PSG byłoby dobrym interesem, ponieważ Nike jest firmą, która sponsoruje nie tylko reprezentację Portugalii, ale również francuski klub" - argumentuje "AS".

Ronaldo z Juventusem sięgnął już po wszystkie możliwe trofea, ale tylko na krajowym podwórku. Jednak ostatni sezon dla ekipy z Turynu zakończył się klapą. Nie dość, że odpadła już w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto, to w lidze zajęła dopiero 4. miejsce, z wielkim trudem kwalifikując się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na osłodę pozostało zdobycie Pucharu Włoch po wygranej w finale z Atalantą.

Udany sezon dla samego Ronaldo

Ronaldo w sezonie 2020/21 indywidualnie wywalczył koronę króla strzelców - 29 bramek. W sumie we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 36 goli i zanotował cztery asysty w 44 meczach. "Napastnik zdobył już wszystkie tytuły we Włoszech, ale uważa, że zakończył się etap, w którym nigdy więcej nie powalczy tam o triumf w Lidze Mistrzów, która była jego głównym celem" - przekazał "AS.

W sumie Portugalczyk rozegrał w barwach Juventusu 133 spotkania, w których strzelił 101 goli i 22-krotnie asystował. "Jorge Mendes szuka nowego wyzwania dla Cristiano, który mając 36 lat, chce jeszcze kilka sezonów pograć, zanim wróci do Sportingu. Manchester United jest jedną z możliwości, jednak w ostatnich dniach opcja przejścia do PSG znów jest na czasie" - czytamy dalej w artykule.