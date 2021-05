Media: Cristiano Ronaldo rozmawiał ze swoim byłym trenerem. Namawia go na transfer

Cristiano Ronaldo zarabia 31 milionów euro rocznie, a jego kontrakt z Juventusem jest ważny do końca czerwca przyszłego roku. Ostatnie medialne doniesienia z Włoch sugerują, że Ronaldo jest niezadowolony z powrotu Massimiliano Allegriego na ławkę trenerską i poprosił agenta o znalezienie nowego klubu. Relacje Portugalczyka z Włochem pozostawiały sporo do życzenia, gdy Allegri był trener Juventusu w sezonie 2018/19.

Jose Mourinho dzwonił do Cristiano Ronaldo. Trener namawia rodaka na przenosiny do Romy

Jak informuje włoski dziennik "La Stampa", Jose Mourinho rozmawiał telefonicznie z Cristiano Ronaldo. Nowy trener Romy chciał się dowiedzieć, jakie są najbliższe plany rodaka i ma zamiar go namówić na transfer do klubu ze stolicy Włoch. Odstraszająca dla klubu z Rzymu może jednak być pensja Ronaldo.

Sprowadzenie Cristiano Ronaldo do Romy pozwoliłoby klubowi taniej go utrzymać dzięki obowiązującym ulgom podatkowym we Włoszech. Sytuację Ronaldo obserwuje także Paris Saint-Germain oraz Manchester United. Paryżanie widzą w nim plan B na wypadek odejścia Kyliana Mbappe, natomiast Czerwone Diabły pozostają w kontakcie z zawodnikiem i biorą go pod uwagę przy budowaniu kadry na przyszły sezon.

Cristiano Ronaldo zakończył miniony sezon Serie A z 29 bramkami na koncie i koroną króla strzelców – finalnie sześć bramek mniej od niego miał Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Portugalczyk zagrał w 133 oficjalnych spotkaniach dla Juventusu w latach 2018-2021, w których łącznie strzelił 101 goli.