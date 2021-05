Oficjalnie: Andrea Pirlo odszedł z Juventusu! Klub ma już następcę

Andrea Pirlo został trenerem Juventusu w sierpniu 2020 roku. Była to o tyle zaskakująca kandydatura, że wcześniej Pirlo nie trenował żadnego seniorskiego zespołu. Praca w Juventusie była więc nie lada wyzwaniem, któremu Pirlo ostatecznie nie do końca podołał. To za jego kadencji Juventus pierwszy raz od 2011 roku nie został mistrzem Włoch. Odpadł też w 1/8 finału Ligi Mistrzów po rywalizacji z FC Porto.

W komunikacie o rozstaniu się z trenerem klub podkreślił przede wszystkim sukcesy, jakie Pirlo osiągnął z Juventusem, a także to, że wykazał się odwagą decydując się na objęcie zespołu.

- Kilka miesięcy temu Andrea Pirlo, ikona światowej piłki nożnej, rozpoczął nową przygodę na ławce Juventusu, swoją pierwszą jako trener. Aby to zrobić trzeba przede wszystkim odwagi, zwłaszcza w okresie naznaczonym tysiącem trudności, kiedy świat zmuszony jest dzień po dniu odkrywać na nowo swoje zasady. Jesteśmy tego pewni – jego kariera trenerska będzie wspaniała – napisał klub w komunikacie.

- Ponieważ w piłce nożnej liczą się trofea, to pamiętajmy – w ciągu kilku miesięcy Juventus zdobył dwa i przywiózł do domu wspaniałe zwycięstwa z najbardziej prestiżowych terenów, od San Siro po Camp Nou. Za to wszystko, za odwagę, poświęcenie, pasję, osiągnięte sukcesy, nasze podziękowania płyną z serca. Powodzenia w przyszłości, która na pewno będzie piękna – czytamy w oświadczeniu.

Pirlo skomentował zwolnienie. "Osiągnąłem cele"

Swoje oświadczenie wydał też Pirlo. Opublikował je na swoim fanpage'u na Facebooku. - Mój pierwszy sezon jako trenera dobiegł końca. To był intensywny, skomplikowany, ale wspaniały rok. Kiedy zostałem wezwany przez Juventus, nigdy nie myślałem o ryzyku, które podejmowałem, chociaż było to dość oczywiste. Zwyciężył szacunek dla tych barw i chęć zaangażowania się w projekt, który został mi zaproponowany. Gdybym miał się cofnąć w czasie, dokonałbym dokładnie tego samego wyboru, świadomy wszystkich napotkanych przeszkód związanych z tak trudnym dla wszystkich okresem, który uniemożliwił mi zaplanowanie moich intencji i stylu gry w najlepszy możliwy sposób, ale podczas którego jednak osiągnąłem postawione mi cele. Ta przygoda, mimo niespodziewanego zakończenia, jeszcze bardziej wyjaśniła jaka jest moja przyszłość, która, mam nadzieję, będzie równie kompletna i pełna satysfakcji, jak ta, której doświadczyłem jako gracz. Czas wrócić do gry i stawić czoła nowym wyzwaniom. Chciałbym podziękować rodzinie Juventusu i wszystkim tym, którzy byli mi bliscy w tym sezonie – napisał Pirlo.

Kwestią godzin jest oficjalny komunikat dotyczący nowego trenera Juventusu. Zostanie nim Massimiliano Allegri.

