Media: Ronaldo podjął decyzję. Powiedział kolegom o planach. Agent już działa

Juventus miniony sezon może spisać na straty. Drużyna prowadzona przez Andreę Pirlo została zdetronizowana przez Inter Mediolan w Serie A, a w Lidze Mistrzów odpadła już na etapie 1/8 finału po dwumeczu z FC Porto. Marnym pocieszeniem było wygranie Pucharu Włoch po pokonaniu Atalanty Bergamo. Wraz z nowym sezonem w drużynie nastąpi szereg zmian, zarówno w kadrze, jak i we władzach i sztabie szkoleniowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo się schował, a Parma strzeliła gola [ELEVEN SPORTS]

Hiszpanie odsłaniają kulisy odejścia Zidane'a z Realu Madryt. "Było widać"

Pierwszym ruchem było oficjalne ogłoszenie dotyczące nieprzedłużenia wygasającego kontraktu z dyrektorem sportowym Fabio Paraticim. Kolejnym ma być zatrudnienie trenera Massimiliano Allegriego, który w przeszłości prowadził już Juventus i wygrał z nim aż pięć razy mistrzostwo kraju.

Największą zagadką jest jednak przyszłość Cristiano Ronaldo, który w ciągu trzech lat może czuć duże rozczarowanie, ponieważ był sprowadzany do Turynu po to, aby klub dominował nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Jednak nic z tych planów nie wyszło. Portugalczyk ma ważny kontrakt z klubem jeszcze przez rok, ale według włoskich mediów może opuścić drużynę już w najbliższym, letnim oknie transferowym.

Ronaldo odejdzie w lecie z Juventusu? Miał powiedzieć o tym kolegom

"LGdS" przekazała, że przyjście Allegrego może przyspieszyć odejście Ronaldo. Agent piłkarza, Jorge Mendes kontaktował się już z PSG w sprawie przenosin swojego klienta do francuskiej drużyny. Wszystko uzależnione ma być od Kyliana Mbappe. Jeśli Francuz zdecyduje się odejść do Realu Madryt, to wtedy opcja przejścia Ronaldo do Paryża będzie jak najbardziej możliwa. Portugalczyk w przeszłości miał okazję pracować z Allegrim, gdy ten prowadził Juventus w sezonie 2018/19, ale ich relacje pozostawiały sporo do życzenia.

Zwrot w sprawie Szczęsnego. Komplikacje po zmianie trenera w Juventusie

Co więcej, sensacyjne informacje przekazał "Il Messaggero". Według włoskiej gazety Ronaldo miał powiedzieć swoim kolegom z Juventusu, że chce odejść już w nadchodzącym okienku transferowym.

Podczas trzech lat w Turynie Ronaldo strzelił 101 bramek i zanotował 22 asysty we wszystkich rozgrywkach. Miniony sezon zakończył z 29 golami na koncie, zostając królem strzelców Serie A, ale Juventus zajął dopiero 4. miejsce w lidze.