Dramatyczny mecz i powrót do Serie A po 19 latach! Prezes skończył w kanale [WIDEO]

Venezia w play-offach o grę w najwyższej klasie rozgrywkowej musiała rywalizować w dwumeczu z Cittadellą. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe Venezia wygrała 1:0 i miała również przewagę w postaci lepszej pozycji po sezonie zasadniczym. Venezia uplasowała się o jedno miejsce wyżej od swojego rywala. W rewanżu do upragnionego awansu wystarczał jej zatem remis.

Dramatyczny mecz Venezii. Awans do Serie A zapewnił gol w doliczonym czasie

Na własnym stadionie zespół Venezii przegrywał już od 25. minuty po bramce Frederico Proia. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej w 35. minucie, gdy gospodarze musieli grać w osłabieniu po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Pasquale'a Mazzocchiego. Zespół Venezii w osłabieniu umiejętnie się bronił. Arbiter doliczył cztery minuty do czasu podstawowego. W 93. minucie Riccardo Bocalon uprzedził bramkarza rywal i trafił do siatki, wyrównując na 1:1 i dając tym samym awans Venezii do Serie A.

Klub zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy do sezonu 2001-02. Wcześniej Venezia okazała się lepsza w play-offach od Chievo (3:2 po dogrywce), a w półfinale wygrała po dwumeczu z Lecce (1:0 u siebie i 1:1 na wyjeździe).

Wielki sukces Venezii w wyjątkowy sposób postanowił świętować jej prezes, Duncan L. Niederauer, który z wskoczył do kanału weneckiego.

Całą sytuacją można zobaczyć poniżej:

Oprócz Venezii w kolejnym sezonie Serie A zagrają również Empoli i Salernitana, które wywalczyły automatyczną promocję po zajęciu dwóch pierwszych miejsc w Serie B.