Media: Zwrot akcji w Mediolanie. Znamy już następcę Antonio Conte w Interze

W środowy wieczór Inter Mediolan poinformował w oficjalnym komunikacie, że kontrakt z Antonio Conte został rozwiązany za porozumieniem stron. Włoch otrzymał 7,5 mln euro odprawy, a w umowie między obiema stronami znalazła się klauzula, która zabrania mu podjęcia pracy w innym klubie Serie A w nowym sezonie. – Klub dziękuje Antonio za kapitalną pracę, której efektem jest 19-ty tytuł mistrzowski. Na zawsze pozostanie w naszej historii – czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuriozalna bramka Lukaku. "To słupek strzelił gola Lukaku" [ELEVEN SPORTS]

Simone Inzaghi zostanie nowym trenerem Interu Mediolan. Jest też komentarz dyrektora sportowego

Jak podaje Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano, Inter Mediolan namówił Simone Inzaghiego na przyjęcie oferty. Włoch podpisze kontrakt ważny do końca sezonu 2022/2023, a za rok pracy zarobi cztery miliony euro. W ostatnich godzinach we włoskich mediach pojawiało się wielu potencjalnych kandydatów na stanowiska trenera Interu. W tym gronie był wymieniany m.in. Maurizio Sarri, Paulo Fonseca czy Sinisa Mihajlović.

Jeszcze w środowy wieczór wydawało się, że Simone Inzaghi nie zdecyduje się na taki ruch. Trener spotkał się z prezesem Claudio Lotito i dyrektorem sportowym Iglim Tare, i doszedł do porozumienia ws. kontraktu z Lazio, ważnego do 30 czerwca 2024 roku. Klub jednak porozumiał się z Inzaghim jedynie werbalnie, a z sytuacji postanowił skorzystać Inter.

Dyrektor sportowy Interu Giuseppe Marotta w rozmowie z włoską telewizją Sky krótko wypowiedział się na temat doniesień medialnych. – Do czwartkowego wieczora dojdziemy do porozumienia z nowym trenerem – stwierdził. Simone Inzaghi pracował w roli trenera pierwszego zespołu Lazio w latach 2016-2021. Włoch zdobył z nim dwa Superpuchary i jeden Puchar Włoch.