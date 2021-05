Olivier Giroud zmieni klub po finale Ligi Mistrzów! Dwuletnia umowa dogadana

AC Milan po siedmiu latach przerwy ponownie awansował do rozgrywek Ligi Mistrzów. W minioną niedzielę zespół prowadzony przez Stefano Pioliego pokonał 2:0 Atalantę Bergamo po dwóch bramkach Francka Kessiego z rzutów karnych. Media we Włoszech informują, że następcą Gianluigiego Donnarummy w Milanie zostanie Mike Maignan z Lille. Wiele wskazuje na to, że znany jest też rywal dla Zlatana Ibrahimovicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Juventus - Milan 0:3. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Olivier Giroud odchodzi z Chelsea po finale Ligi Mistrzów. Francuz dogadał się z Milanem

Jak podaje Daniele Longo z portalu calciomercato.com, Olivier Giroud porozumiał się z Milanem ws. indywidualnego kontraktu. Napastnik reprezentacji Francji podpisze dwuletnią umowę, dzięki której zarobi cztery miliony euro za sezon. Transfer ma zostać ogłoszony po finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się 29 maja o godzinie 21:00 w Porto. Giroud rozpoczął też poszukiwania nowego domu w Mediolanie.

Olivier Giroud będzie zatem drugim transferem Milanu w zbliżającym się oknie transferowym. Dyrektor sportowy Paolo Maldini potwierdził, że klub nie przedłuży wygasającego kontraktu z Gianluigim Donnarummą, a w ostatnich dniach na testach medycznych pojawił się Mike Maignan. Lille za swojego bramkarza otrzyma 13 milionów euro.

Olivier Giroud zagrał w 31 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 11 bramek. Jego umowa z Chelsea wygasa z końcem czerwca tego roku, co oznacza, że może on zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.