Gianluigi Donnarumma odchodzi z Milanu! "Był bohaterem i liderem"

W październiku 2015 roku Sinisa Mihajlović, ówczesny trener Milanu, zszokował cały świat calcio i w bramce postawił na 16-letniego Gianluigiego Donnarummę. To był najmłodszy debiutant od 30 lat. Wcześniej koszulkę Milanu założył tylko Paolo Maldini. Od debiutu Gigio minęło już ponad pięć lat. W tym czasie Donnarumma rozegrał dla Milanu 251 meczów, wpuścił 265 goli, a 88 razy zachował czyste konto. W Milanie jednak już nie zagra, bo nie przedłużył umowy, która wygaśnie 30 czerwca.

- Gigio był bohaterem i liderem. Należy mu się za to szacunek. Nigdy nie lekceważył Milanu. Życzę mu wszystkiego najlepszego. I będę mu kibicował do końca jego kariery. Niestety, czasem drogi się rozdzielają - oświadczył Maldini, dyrektor Milanu.

Jego odejście, to wielka strata dla Milanu. Nie dość, że Donnarumma był czołowym bramkarzem Serie A, to jeszcze - według danych Transfermarktu - jest wyceniany na 60 milionów euro, a Milan nie zarobi na nim nawet eurocenta. Agent piłkarza, słynny Mino Raiola, już szuka mu nowego klubu. Spekuluje się, że 22-latek trafi do Juventusu lub Barcelony.

Milan znalazł następcę

Mike Maignan, 25-letni Francuz, odchodzi z Lille! Czołowy bramkarz Ligue 1 zastąpi Donnarummę. Maigan to wychowanek Paris Saint Germain. Na koncie ma także debiut w kadrze. Mierzy 191 cm. Jak informuje Milannews.it, bramkarz podpisze pięcioletni kontrakt i będzie zarabiał niespełna trzy miliony euro rocznie.