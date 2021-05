Antonio Conte odchodzi z mistrzowskiego Interu! Ma już bajeczną ofertę

Antonio Conte objął Inter Mediolan w poprzednim sezonie. I choć dwukrotnie mediolańczycy nie wyszli z grupy w Lidze Mistrzów, to Włoch jest bardzo pozytywnie oceniany. Nic dziwnego, w końcu to jeden z najlepszych trenerów w historii Serie A. Z Juventusem zdobył trzy mistrzostwa w trzy sezony, a z Interem najpierw osiągnął wicemistrzostwo, a teraz dołożył scudetto, kończąc wspaniałą serię Juve, które miało dziewięć tytułów z rzędu. W sierpniu 2020 roku awansował także z Interem do finału Ligi Europy. Skoro jest tak dobrze, to czemu Conte może odejść?

Antonio Conte oczekiwał gwarancji, których Inter nie mógł mu zapewnić

"La Gazzetta dello Sport" informuje o środowym spotkaniu trenera Interu z Stevenem Zhangiem, właścicielem klubu. Włoch oczekiwał gwarancji, że zachowa w drużynie najważniejszych piłkarzy, a dodatkowo będzie mógł solidnie wzmocnić zespół. Problem w tym, że pandemia koronawirusa bardzo uderzyła w budżet Interu, więc Chińczyk nie mógł tego zagwarantować. Nie dość, że Inter ma nie mieć funduszy na znaczące transfery, to być może będzie zmuszony do sprzedania jednej z gwiazd. Spekuluje się, że z klubem pożegna się Lautaro Martinez, na którym można zarobić około 50 milionów euro.

Jak informuje Fabrizio Romano, obie storny doszło do poruzmienia w sprawie rozwiązania umowy. Conte otrzyma aż siedem i pół miliona euro odprawy, bo jego kontrakt wygasał dopiero w czerwcu 2022 roku.

Oferta z Tottenhamu

Gdzie trafi Conte? Kusi go Tottenham, który niedawno zwolnił Jose Mourinho. Włoch wyrobił sobie renomę w Anglii, jako trener Chelsea, z którą w 2017 roku zdobył mistrzostwo. "La Stampa" twierdzi, że londyńczycy oferują mu kontrakt w wysokości 15-20 milionów euro. Obecnie Conte zarabiał 12 mln rocznie i był najlepiej opłacanym szkoleniowcem w Serie A.

Steven Zhang chce zastąpić go Massimiliano Allegrim, którego kuszą także: Real Madryt oraz Juventus. Zatrudnienie Allegrego jest mało prawdopodobne. Większe szanse na angaż w Interze ma Simone Inzaghi, który od kilku lat buduje swoją renomę w Lazio. Za bratem Superpippo przemawia fakt, że uwielbia formację 1-3-5-2, a więc tę samą, którą preferuje Conte.