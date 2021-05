Prezydent Napoli dementuje: "To nie on". Zieliński wciąż bez trenera

Przez większą część ostatniego sezonu Serie A wydawało się, że Napoli znajdzie się w czołowej czwórce i wywalczy kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce jednak zespół Gennaro Gattuso zaledwie zremisował 1:1 z Hellasem Werona, co przy zwycięstwie Juventusu zepchnęło drużynę z Neapolu na 5. miejsce.

REKLAMA

Nie żyje legenda Interu i mistrz Europy. "Włoska piłka pogrążyła się w żałobie"

Gennaro Gattuso szybko znalazł nową pracę

Po ostatnim meczu sezonu prezydent klubu poinformował na Twitterze, że Gennaro Gattuso nie będzie prowadził zespołu w przyszłym sezonie. Choć o jego zwolnieniu mówiło się od kilku miesięcy, to dopiero po remisie z Hellasem pojawiła się oficjalna informacja.

Były znakomity pomocnik Milanu nie pozostawał jedna długo bez pracy. Zaledwie kilkadziesiąt godzin po zwolnieniu z Napoli Gennaro Gattuso został ogłoszony nowym trenerem Fiorentiny, zastępując na tym stanowisku Giuseppe Iachiniego.

Zobacz wideo Historia przygotowań reprezentacji do ważnych imprez pokazuje, że niemal zawsze w ich czasie wypada ktoś ważny [Naszym Okiem]

Sergio Conceicao nie będzie nowym trenerem Piotra Zielińskiego

Wśród głównych kandydatów do zastąpienia Gattuso pod Wezuwiuszem wymieniano Sergio Conceicao, który dotarł w ostatniej edycji Ligi Mistrzów z FC Porto do ćwierćfinału. Aurelio De Laurentiis zaprzeczył, aby to Portugalczyk objął Napoli. - Conceicao? On nie będzie nowym trenerem Napoli. To jest całkowicie fałszywe. Nigdy z nim się nie kontaktowałem - wyznał.

Katastrofa w Interze! Zdobyli mistrzostwo, ale stracą trenera i największe gwiazdy

Prezydent klubu ogłosił z kolei, że nazwisko nowego trenera drużyny Piotra Zielińskiego zostanie ogłoszone w najbliższej przyszłości. - Jorge Mendes to prawdziwy przyjaciel. Odbyliśmy kilka rozmów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a on zaproponował czterech trenerów, ale nigdy nie prowadziliśmy żadnych negocjacji. Nowy menedżer Napoli został już znaleziony i ogłosimy go w ciągu tygodnia - dodał.